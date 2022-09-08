Jeep выпустит 4 электрических внедорожника к 2025 году, включая совершенно новые модели Recon и Wagoneer S

Компания Jeep намерена представить к концу 2025 года четыре новых полностью электрических внедорожника. Стратегическая цель компании состоит в том, чтобы к 2030 году электромобили составляли 50% продаж в США и 100% в Европе.

Jeep показала первые изображения двух полностью электрических внедорожников — совершенно нового Jeep Recon, вдохновленного Wrangler, и нового электрического Wagoneer под кодовым названием Wagoneer S. Ожидается, что обе модели поступят в продажу в Северной Америке и других регионах к 2024. Автопроизводитель также выпустит компактный электрический внедорожник Jeep Avenger в Европе в начале следующего года.

К сожалению, основные характеристики, такие как ёмкость аккумулятора, комплектации и цена, пока не разглашаются. О трёх анонсированных авто известно крайне мало. Четвёртая новая модель и вовсе будет представлена ​​позже. Но Jeep заявила, что «электрифицирует» все свои модели в США, включая гибридный автомобиль Wagoneer 4xe. При этом компания стремится стать лидером продаж электрических внедорожников в мире.

Компактный внедорожник Jeep Avenger будет иметь запас хода в 400 км. Эта модель должна быть представлена на Парижском автосалоне 17 октября.

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Jeep Recon – название нового автомобиля компании, который будет доступен только в виде электромобиля с аккумулятором. Ранее под брендом Recon фигурировал пакет опций для Wrangler и других моделей, которые включали кузов автомобиля с приподнятой подвеской для установки шин большего размера. Как и Wrangler, Jeep Recon будет иметь широкие возможности настройки, включая съемные двери и панели крыши. Также у Recon будут открытые дверные петли, как у Wrangler.

Электромобиль будет поставляться с системой управления тягой Jeep Selec-Terrain, технологией блокировки осей e-locker, защитой днища, буксировочными крюками и внедорожными шинами. Он также будет оснащён ПО Stellantis Uconnect с подробными путеводителями по известным внедорожным трассам. Продажи Jeep Recon начнутся в 2024 году.

Jeep Wagoneer S будет относиться к сегменту премиальных внедорожников. Вероятно, автомобиль получит очень большую батарею, так как производитель заявляет о мощности двигателя 600 л.с., запасе хода 400 миль (около 644 км) и разгоне от 0 до 60 миль в час (95,6 км/ч) за 3,5 секунды. Электромобиль будет немного меньше своего нынешнего тёзки с ДВС, у него будет лишь два ряда сидений вместо трёх.

Источник: The Verge