К Всемирному дню искусства сервис Google Arts & Culture запустил новую коллекцию Family Fun, которая поможет узнать больше об искусстве, животных, науке, музыке и т.д.

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





К Всемирному дню искусства сервис Google Arts & Culture запустил новую коллекцию Family Fun with Arts & Culture, которая поможет вам и вашей семье узнать больше об искусстве, животных, науке, космосе, книгах и музыке.

К примеру, благодаря новой коллекции вы можете узнать, что находится внутри черной дыры, прогуляться с гигантом Юрского периода в виртуальной реальности или даже попрактиковать магию Гарри Поттера. А самые маленькие, наверняка оценят возможность прогуляться вместе с любопытным пингвином в виртуальной экскурсии по музейным галереям.

Тридцать пять культурных учреждений, в том числе Фонд Атасси (ОАЭ), Музей современного искусства в Буэнос-Айресе (Аргентина), Palazzo Monti (Италия), Йельский центр британского искусства (США), представили более 100 различных онлайн-выставок с более 18 000 новых художественных произведений, артефактов и историй. А Nakamura Keith Haring в Японии – единственный в мире музей, эксклюзивно представляющий произведения Кита Харинга.

Если вам понравилась новая коллекция, то вы можете найти еще больше похожего контента, ознакомившись с этим списком развлечений в Arts & Culture, а также исследуя культурные чудеса Италии, Франции, Испании и Великобритании.

Виртуальное путешествие на Google Arts & Culture можно провести непосредственно в браузере или загрузив мобильные приложения для iOS или Android.