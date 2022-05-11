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Кабинет министров упростил процедуру получения водительских прав на время военного состояния — изучать теорию теперь можно онлайн через Zoom, Skype, Google Meet

Кабинет министров упростил процедуру получения водительских прав на время военного состояния — изучать теорию теперь можно онлайн через Zoom, Skype, Google Meet

На заседании 10 мая Кабинет министров принял постановление «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні». Документ предусматривает упрощенную процедуру получения водительского удостоверения.

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«Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институционные устои для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД. Условия военного положения не препятствуют обеспечению системных улучшений в работе СЦ МВД»,

Богдан Драпятый,

заместитель Министра внутренних дел в Украины

Что изменилось:

  • Сокращен срок обучения для будущих водителей на категории В и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части (путем уплотнения преподавания таких тем, как «Строительное и техническое обслуживание ТС», «этика водителя ТС» т.п.).
  • Проходить обучение по теоретической подготовке можно онлайн с помощью сервисов видеосвязи Zoom, Skype, Google Meet и т.д.
  • Сдать практический экзамен можно в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен.
  • Получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического или практического экзаменов.
  • Появилась возможность вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любое СЦ МВД.

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