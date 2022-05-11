Кабинет министров упростил процедуру получения водительских прав на время военного состояния — изучать теорию теперь можно онлайн через Zoom, Skype, Google Meet

На заседании 10 мая Кабинет министров принял постановление «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні». Документ предусматривает упрощенную процедуру получения водительского удостоверения.

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«Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институционные устои для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД. Условия военного положения не препятствуют обеспечению системных улучшений в работе СЦ МВД», Богдан Драпятый, заместитель Министра внутренних дел в Украины

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