Кабинет министров упростил процедуру получения водительских прав на время военного состояния — изучать теорию теперь можно онлайн через Zoom, Skype, Google Meet

На заседании 10 мая Кабинет министров принял постановление «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні». Документ предусматривает упрощенную процедуру получения водительского удостоверения.
Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!
«Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институционные устои для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД. Условия военного положения не препятствуют обеспечению системных улучшений в работе СЦ МВД»,
Богдан Драпятый,
заместитель Министра внутренних дел в Украины
Что изменилось:
- Сокращен срок обучения для будущих водителей на категории В и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части (путем уплотнения преподавания таких тем, как «Строительное и техническое обслуживание ТС», «этика водителя ТС» т.п.).
- Проходить обучение по теоретической подготовке можно онлайн с помощью сервисов видеосвязи Zoom, Skype, Google Meet и т.д.
- Сдать практический экзамен можно в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен.
- Получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического или практического экзаменов.
- Появилась возможность вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любое СЦ МВД.