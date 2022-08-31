Кабмин и Офис Президента отказались от идеи введения 10% импортной пошлины после критики

Дополнительная импортная пошлина в размере 10% на валютообменные операции для покупки импортных товаров и услуг, судя по всему, вводить не будут, поэтому это не повлияет на цены электроники в Украине. Несмотря на то, что текст противоречивого законопроекта уже прошел согласование (он был отправлен на согласование профильному комитету еще 05 августа), на регистрацию в Парламенте он не пойдет, поскольку в Кабмине и Офисе Президента полностью отказались от этой идеи. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Причина отказа — значительное публичное давление и сопротивление бизнесу, отмечает нардеп.

Вот именно для этого я первым и разоблачил (03 августа) планы власти внедрить эту идею и что нужно сделать. И вынес это в публичную плоскость) Привет 🤦‍♂️некоторым «особенно одаренным» файсбук-бойцам, которые там что-то на парламент хотели опрокинуть) И спасибо ассоциациям, которые быстро отреагировали и предоставили свою контраргументацию. 🤝Так что поздравляю всех — хорошая team work) Этот бой мы победили) 👀Буду еще следить, чтобы не вернулись к идее, но потенциала не вижу. Ярослав Железняк, народный депутат Украины IX созыва от фракции «Голос»

В начале августа стало известно, что правительство рассматривает возможность введения дополнительной импортной пошлины на валютообменные операции для уменьшения давления на гривну и частичного покрытия дефицита бюджета. Тогда среди первых об инициативе написал именно Ярослав Железняк. Идея заключалась во введении пошлины в 10% на валютообменных операциях в пользу нерезидента по импорту товаров и услуг юридическими лицами и ФОПами. Ожидалось, что соответствующий законопроект попадет в Раду в ближайшее время. Можно только порадоваться, что этого не произойдет.

Здесь следует вспомнить, что 21 июня Рада отменила введенные в начале апреля льготы во время растаможки автомобилей и вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары — изменения заработали с 1 июля.

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Ранее сообщалось, что правительство разрабатывает новую налоговую модель «10–10–10», которая предусматривает изменения ставок всех основных налогов. Однако, судя по последним сообщениям, авторы нашумевшей налоговой инициативы имеют мало шансов на успех.