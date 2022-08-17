«Усе по 10%» — Уряд розробляє нову податкову модель та очікують перейти на неї найближчими місяцями

В Офісі Президента активно обговорюють потенційну податкову реформу та нову модель, яка передбачає низку великих змін для бізнесу та звичайних громадян, оскільки, якщо її затвердять, зміняться ставки усіх основних податків. Про цю модель, яка називається «10–10–10» (для спрощення, назвемо її «усе по 10%»), заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів в інтервʼю Forbes.

Що саме передбачає потенційна податкова реформа та нова модель:

скасування ЄСВ;

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 3%;

зниження ставки основних податків: податок на прибуток — 10% (замість 18%), ПДФО — 10% (замість 18% та 25% до суми перевищення над базою оподаткування у розмірі 10 мінзарплат), ПДВ — 10 % (замість 20%);

майже повне скасування всіх пільг;

посилення відповідальності за порушення податкового законодавства й такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

За словами Ростислава Шурми, ініціатива не є унікальною, зокрема, у США відповідальність за порушення податкового законодавства є чи не найбільшою серед усіх можливих правопорушень.

Поки немає чіткого розуміння, як нова модель вплине на пільгові умови оподаткування «Дія.City» та чи враховує вона інтереси ФОП в IT, які наразі активно використовують спрощену систему оподаткування зі сплатою ЄСВ та ставкою податку на прибуток у розмірі 5%. Це питання, на які поки немає відповідей.

Урядовці поки що не дійшли згоди з приводу впровадження змін податкового законодавства. Водночас Ростислав Шурма висловив сподівання, що врешті вони дійдуть згоди й нова податкова модель буде ухвалена протягом найближчих місяців — пів року. За його словами, швидшому впровадженню податкової моделі наразі заважає невизначеність із надходженнями до бюджету в найближчий рік. Він підкреслив, що наразі бюджет незбалансований, зараз власними доходами Україна закриває лише 30% своїх потреб з фінансування бюджету.

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У серпні в інтервʼю Forbes міністр фінансів Сергій Марченко відкинув ідею зменшення податкового навантаження у воєнний час. Він також анонсував запровадження нового збору на імпорт — так уряд хоче зменшити попит на імпортні товари й тиск на гривню.