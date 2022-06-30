Зеленський підписав закон, яким повертаються імпортні мита й податки на розмитнення авто

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7418, яким відновлюються акцизи, мита та 20% ПДВ на імпортні товари, що були скасовані у березні цього року. Про це свідчить сайт Ради, на якому зазначено, що документ, який 21 червня одразу у двох читаннях підтримала Рада (За проголосували 234 депутати), 30 червня повернули із підписом президента.

Це також означає, що з 1 липня скасовується, зокрема, і пільгове розмитнення авто.

З початку квітня в Україні запровадили спеціальні умови розмитнення автомобілів та інших транспортних засобів — ввезені з-за кордону автомобілі звільнили від сплати податків (податок на додану вартість, акцизний податок та ввізне мито). Спочатку планувалося, що «нульове розмитнення» авто діятиме під час воєнного стану, який наприкінці травня продовжили ще на 90 днів — до 23 серпня. Водночас майже зразу почалися суперечки щодо скасування цього пільгового режиму, а 30 травня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №7418 з пропозицією повернути мита на ввезення в Україну авто для власного користування. У пояснювальній записці законодавці аргументували це тим, що нині багато людей зловживають «нульовою» ставкою та оформлюють автомобілі преміумкласу вартістю понад 1 млн грн.

Також законопроєкт відновлює оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, та для підприємств, які не сплачують ввізне мито.

В уряді повідомляли, що з моменту скасування податків загалом ввезли більше ніж 119 тис. автівок, а бюджет недоотримав близько 13 мільярди гривень надходжень. Там прогнозують, що повернення мита дозволить поповнювати бюджет на щонайменше 3,5 мільярда гривень щомісяця. На чому побудовано такий прогноз, лишається здогадуватися.

Що цікаво, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев нагадав, що законопроєкт №7418 закон звільнення від податків для електромобілів. Насправді це відверта маніпуляція, адже до електромобілів він немає ніякого відношення — на електричні моделі нульова ставка діє з 2018 року.

Раніше уряд обіцяв до 1 липня запустити спрощену процедуру швидкого розмитнення автомобілів онлайн — все можна буде зробити прямо у застосунку «Дія». Станом на момент виходу новини цього не сталося. Як саме буде працювати послуга — розповідали в окремому матеріалі.