Кабмин утвердил концепцию развития искусственного интеллекта

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Кабинет министров Украины на заседании 2 декабря утвердил концепцию развития искусственного интеллекта. Документ опубликован на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, которое непосредственно занималось этой инициативой.

Цель концепции — выработка стратегии для стимулирования развития и превращения отрасли ИИ в один из ключевых драйверов цифровой трансформации и общего роста экономики Украины.

Концепция предполагает широкое использование передовых технологий ИИ в сфере образования, экономики, общественного управления, кибербезопасности, обороны и других сферах для роста долгосрочной конкурентоспособности Украины на международном рынке. Как отмечают в министерстве, в Украине сосредоточено наибольшее количество компаний-разработчиков технологий искусственного интеллекта в Восточной Европе. И Минцифра хочет помочь реализовать потенциал в полном объеме, тем самым обеспечив Украине лидерство в области ИИ на международной арене.

Одна из задач, которую ставит правительство, — войти в топ-10 стран с высоким развитием искусственного интеллекта в мире (AI Readiness Index by Oxford Insights, AI Index by Stanford University).

Следующий шаг для Минцифры — совместно с ключевыми игроками рынка в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий реализации концепции.

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Остается вспомнить, что не так давно Минцифра выпустила на платформе «Дія. Цифрова освіта» образовательный сериал об искусственном интеллекте.