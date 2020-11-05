Минцифра выпустила новый образовательный сериал об искусственном интеллекте

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Минцифра решила просветить украинцев в теме ИИ — 5 ноября 2020 года на платформе «Дія. Цифрова освіта» новый образовательный сериал об искусственном интеллекте.

По словам создателей, сериал позволит получить ответы на базовые вопросы об ИИ: чем в действительности является технология, какую пользу она приносит, какие риски связаны с использованием высокоинтеллектуальных алгоритмов и какие наработки уже сейчас используют украинские и международные компании.

«Существует много примеров использования алгоритмов искусственного интеллекта, которые помогают и врачам, и инженерам, и военным, и другим специалистам. Благодаря образовательному сериалу украинцы смогут ближе познакомиться с этой увлекательной темой». Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

Всего в новом курсе 4 серии продолжительностью 10-12 минут — по одной на каждый из перечисленных выше вопросов.

В создании сериала поучаствовали: Вероника Тамайо Флорес (председатель консалтинга в Data Science UA), Анастасия Даугуле (журналистка и ведущая утреннего шоу на канале Интер), Назар Шматко (руководитель отдела исследований в REFACE.AI), Надежда Романенко (руководитель отдела машинного анализа текста в Texty.org.ua), Тамара Коляда (руководитель программы Facebook Developer Circle в Украине, сооснователь ADMA Solutions и проекта PandAid) и Борис Ященко (технический директор в Scalarr).