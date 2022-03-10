Как работает «Дія» в военное время — безопасность данных, новые услуги и временно отключенные реестры

В Минцифре рассказали об изменениях в работе приложения государственных услуг «Дія» в новых условиях военного времени. В ведомстве подтвердили, что у некоторых пользователей «Дія» могли исчезнуть цифровые документы и призывали не паниковать.

Минцифра совместно с другими министерствами реализует комплексный план по защите данных украинцев. В рамках этого плана было принято решение — временно отключить отдельные госреестры для дополнительной защиты.

Работа реестров Минюста и информационных систем ГСЦ будет возобновлена ​​вскоре. Это означает, что цифровые паспорта, водительские удостоверения и другие цифровые документы и услуги в «Дія» также возобновятся.

«Команда «Дія» работает над этим 24/7. Поэтому сохраняйте спокойствие и пользуйтесь действием. Слава Украине!» Команда разработчиков «Дія»

Ранее правительство перевезло оборудование и резервные копии баз данных в более безопасные районы Украины, недоступные для российских войск. В разговоре с Reuters Виктор Жора, заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, признавался, что чиновники рассматривали вариант переноса государственных данных, включая серверы, в другую (дружественную) страну (какую именно, по очевидным причинам, он не уточнял).