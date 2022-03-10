В приложении «Дія» уже 15 млн пользователей, а сумма пожертвований на армию превысила 120 млн грн

Приложение государственных услуг «Дія» преодолело рубеж в 15 миллионов уникальных пользователей. О новом достижении сообщили разработчики.

«Работаем эффективно и быстро, несмотря на сложные обстоятельства. Поэтому планируем создавать еще больше полезных онлайн услуг и цифровых документов — для украинцев, для победы!💙💛» команда разработчиков «Дія»

В последний раз разработчики делились статистикой до войны — месяц назад они отчитывались о 14 миллионах уникальных пользователей.

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После прямого нападения россии и начала полномасштабной войны Минцифра разрешила перечислить средства «єПідтримки» на помощь украинской армии, сняла все ограничения по использованию помощи и запустила помощь армии через «Дія» (по состоянию на 10 марта украинцы собрали уже 120 миллионов гривен на армию). На этой неделе «єПідтримка» возобновила работу — правительство запустило выплату 6500 грн для украинцев из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия (уже поступило более 1,6 млн заявок).

На следующей неделе в «Дія начнут регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном во время войны имуществе украинцев. В правительстве обещают возместить потери каждому, кто остался без крова в результате действий российских оккупантов. Также там появится новое временное цифровое удостоверение «єДокумент» — для тех, кто потерял свои документы.