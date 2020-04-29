Как работает мобильное приложение «Дій вдома», которое позволяет пройти самоизоляцию дома вместо изолятора





Для противодействия распространению коронавируса COVID-19 в Украине было запущено мобильное приложение «Дій вдома», которое предназначено для контакта с лицом и контроля за соблюдением обязательной самоизоляции на время карантина. В основе системы опыт стран, которые используют цифровые инструменты для обеспечения безопасности граждан в период пандемии. Приложение предоставляет преимущества при самоизоляции, но его установка является добровольной.

Согласно законодательству, пересекающие государственную границу Украины лица могут выбрать один из двух вариантов (постановление КМУ №211 от 11 марта 2020 г.): госпитализация в специализированные изоляторы или 14-дневная самоизоляция по месту жительства для лиц, которые согласились проходить ее с использованием приложения «Дій вдома».

Контроль соблюдения самоизоляции происходит с помощью регулярных сообщений в приложении в произвольные промежутки времени в течение дня и проверки соответствия фотографии лица человека эталонной фотографии, сделанной во время установки мобильного приложения, а также геолокации мобильного телефона в момент фотографирования. В случае получения уведомления гражданину необходимо в течение 15 минут с помощью приложения сделать фото своего лица на фоне окружающей среды, поэтому стоит всегда держать свой смартфон под рукой. В ночное время сообщения приходить не будут, чтобы не беспокоить пользователя.

Если лицо выбирает самоизоляцию с «Дій вдома», оно должна подтвердить это решение во время прохождения паспортного контроля, указав свой номер телефона и адрес места самоизоляции и показав соответствующий экран приложения работнику Государственной пограничной службы. Для удобства рекомендуется загрузить и авторизоваться в приложении до прибытия на пограничный контроль.

Установить приложение можно отсканировав QR-код на информационных плакатах в зонах прохождения паспортного контроля, или найти его с помощью поиска в App Store или Play Market. Для начала работы с приложением необходимо ввести украинский номер мобильного телефона, который будет активным следующие 14 дней. На номер поступит SMS с кодом, который необходимо внести для регистрации в приложении. После этого необходимо разрешить приложению отправлять push-сообщения (с помощью переключателя, который находится слева от поля ввода номера телефона). Далее пользователю необходимо заполнить данные о локации места изоляции, то есть нужно указать локацию места проживания, а не текущего местонахождения.

После заполнения данных о месте прохождения самоизоляции, в приложении появится окно «Вы уже по адресу самоизоляции или обсервации?». Именно это окно нужно показать представителю Государственной пограничной службы. Подтверждать прибытие по адресу самоизоляции и отправлять эталонное фото нужно только по прибытию к месту изоляции, ведь в момент передачи эталонного фото также фиксируется геолокация. И она должна совпадать с той, которая была указана во время авторизации в приложении.

Когда пользователь подтвердит прибытие к месту самоизоляции, адрес которого был указан при пересечении границы, он должен сделать и отправить свое фото через соответствующую функцию в приложении. Первое фото, которое сделано во время авторизации в приложении, будет считаться эталонным. Именно с ним в дальнейшем искусственный интеллект будет сравнивать следующие фото, поэтому фотографировать следует только свое лицо.

После того, как пользователь сделает эталонное фото, откроется основной экран приложения со счетчиком дней до конца карантина. Отсчет начинается с 14 дней, в последний день самоизоляции счетчик будет показывать «0 дней самоизоляции или обсервации осталось». После завершения срока самоизоляции вместо счетчика появится сообщение «Завершился срок вашей самоизоляции или обсервации» и становится активной кнопка «Выйти». В итоге пользователь может выйти из приложения и по желанию удалить его.

Оповещения о фотоподтверждении приходят в случайные промежутки времени, при этом в течение 15 минут с момента получения уведомления пользователь должен сделать фото в приложении и отправить его. Искусственный интеллект сравнит отправленное фото с эталонным и одновременно проверит соответствие геолокации месту самоизоляции в момент отправки фотоподтверждения. Если лицо не отправляет фото, предоставляет фото другого лица или геолокация не совпадает с локацией места изоляции, то верификация считается неуспешной. Верификация также будет неуспешной, если приложение удалят или номер телефона, зарегистрированный в приложении, будет неактивным.

Если лицо после пятого предупреждения не присылает фото или не проходит верификацию по другой причне, приложение автоматически формирует и направляет сообщение о неуспешной верификацию в Национальную полицию. Сообщение содержит фамилию, имя и отчество, а также адрес прохождения самоизоляции и номер телефона. Представители Национальной полиции проверяют соблюдение самоизоляции путем визита представителей к месту прохождения самоизоляции, при этом также могут предварительно осуществить контрольный звонок.

В случае подтверждения нарушения самоизоляции представителями Национальной полиции будут приняты меры по привлечению нарушителя к ответственности в соответствии с действующим законодательством, в частности:

Административная ответственность : Статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил карантина людей» влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч (17 000-34 000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч (34 000-170 000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

: Статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил карантина людей» влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч (17 000-34 000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч (34 000-170 000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан. Уголовная ответственность: Статья 325 Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений» карается штрафом от тысячи до трех тысяч (17 000 — 51 000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или ограничением или лишением свободы на срок до трех лет. Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

С главного экрана с помощью кнопки «Экстренная помощь» можно позвонить на горячую линию Минздрава Украины, где можно получить ответы по COVID-19 и попросить об экстренной помощи, если состояние ухудшается.

Напомним, что на прошлой неделе КГГА запустила Telegram-бот для дистанционного контроля соблюдения режима самоизоляции с аналогичной функциональностью.

Источник: КМУ