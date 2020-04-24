КГГА запустила Telegram-бот для дистанционного контроля соблюдения режима самоизоляции (надо будет несколько раз в день подтверждать push-сообщения со включенным GPS)

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Мониторинговый центр КГГА по противодействию распространению коронавируса COVID-19 запустил Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции. Сервис предназначен для дистанционного контроля за соблюдением киевлянами режима самоизоляции.

«»Самоизолированные» киевляне должны придерживаться выбранного режима. Однако вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих в помещение. Отныне контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождения опрашиваемого», — отметил советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко.

Он также пояснил, что такие сообщения приходят несколько раз в день. В случае, если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение — к нему отправляют уполномоченных лиц. В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции составляют протокол об административных правонарушениях и налагают штраф в 17.000 гривен. Полиция столицы составила уже 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Напомним, что в столице продолжает работать Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19. В группу риска, которую контролирует центр, вошли уже более 40 000 киевлян. Мониторинговый центр уже осуществил почти 9000 контактов для получения информации — звонков и опросов о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах за последнее время. Специалисты центра предоставляют рекомендации или необходимую помощь, в том числе и эмоциональную или психологическую поддержку.

Мониторинговый центр принимает звонки по телефону 044-237-15-71, а единственный номер, с которого звонят его представители — 093-117-15-51.

Источник: КГГА