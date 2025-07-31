Новости Украина 31.07.2025 comment views icon

Как «Укрзализныця»: билеты на автобусы будут продавать в едином приложении

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Как «Укрзализныця»: билеты на автобусы будут продавать в едином приложении

Заместитель министра развития общин и территорий объявил о создании единого приложения, в котором можно будет приобрести билеты на автобусы легальных перевозчиков.

В интервью Forbes Ukraine Сергей Деркач рассказал о обновлении сайта autobus.gov.ua. Легальные перевозчики получат возможности управлять своими маршрутами и продавать билеты на них пассажирам. Впоследствии на базе портала будет создано мобильное приложение. Впрочем, поскольку речь идет о многих частных перевозчиках, заместитель министра предостерег об определенных ограничениях:

«Мы заключили ряд партнерств с несколькими такими платформами, в частности с Tickets.ua. Но надо понимать, что никто не может заставить их проверять перевозчиков. Ведь платформы предоставляют информационные услуги, а не непосредственные [услуги] перевозки. Это приводит к продаже билетов на нелегальные маршруты».

По словам Деркача, приложение будет напоминать услуги «Укрзализныци». Его тестовый запуск запланирован на осень, а публично будет работать продажа билетов уже в 2026 году. Разработку приложения «поддержали международные партнеры», но подготовительная работа выполнена в Украине, «без привлечения дополнительного финансирования».

Программа будет поддерживать отзывы о перевозчиках. Кроме того, что с ними смогут ознакомиться другие пользователи, жалобы в автоматическом режиме будут поступать в «Укртрансбезопасность» — перевозчики будут нести ответственность.

Но есть нюанс: изначально билеты на автобусы будут доступны только для международных перевозок, в будущем — и для внутренних. На вопрос, чем внутренние рейсы так отличаются от международных, чиновник ответил:

«Зарегулированность и тотальное сопротивление реформе. За 11 лет в Украине не открыто ни одного нового внутреннего маршрута — вследствие бумажных паспортов маршрута и непрозрачных конкурсов».

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Положение на рынке автобусных перевозок должно измениться в 2026 году, с созданием единой электронной системы. В ней перевозчики и местные власти будут формировать маршрут, который регистрируется за 10 дней, а затем на него будет проходить прозрачный конкурс. Общины получат возможность открывать нужные им междугородние маршруты.

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