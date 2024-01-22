Чиновники создали портал международных автобусных рейсов. Агрегаторам предложат продавать билеты только на маршруты из Реестра

Министерство инфраструктуры завершает создание нового портала, ориентированного на пассажиров международных автобусных маршрутов. Об этом рассказал заместитель министра Сергей Деркач.

По замыслу чиновников, новый портал станет местом, где пассажир сможет найти всю информацию о перевозчике, маршруте, графике движения. Также на сайте будет возможность купить билет на легальный маршрут. На портале предусмотрена интеграция с агрегаторами и перевозчиками, продающими билеты онлайн.

Портал будет предоставлять информацию только о легальных перевозчиках, платящих налоги и имеющих все необходимые документы. Сейчас у пассажиров нет возможности проверить все эти аспекты.

«Мы создали место, где это можно сделать», – заявляет Сергей Деркач.

Разработчики портала уже тестируют заявленные возможности с крупнейшими компаниями по продаже билетов, а также хотят привлечь как можно больше перевозчиков. Присоединиться к тестированию можно бесплатно – «доступна возможность на основе обмена API». Зарегистрироваться можно по следующему адресу.

Чиновники хотят, чтобы агрегаторы продавали билеты только на те маршруты, которые есть в Реестре.