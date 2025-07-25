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Перекупы все? «Укрзалізниця» тестирует верификацию через «Дію» при покупке билетов

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Перекупы все? «Укрзалізниця» тестирует верификацию через «Дію» при покупке билетов

«Укрзалізниця» вводит верификацию через «Дія.Підпис» для борьбы с перекупами билетов на популярные направления. На данный момент это тестовая версия.

С 1 августа такая проверка станет обязательной для покупки и возврата билетов на ряд внутренних поездов. На первом этапе изменения коснутся пяти рейсов:

  • № 105/106 Одесса — Киев
  • № 91/92 Львов — Киев
  • № 29/30 Киев — Ужгород
  • № 12 Львов — Одесса
  • № 27/28 Киев — Чоп

Купить билеты на эти маршруты можно будет только онлайн и только после верификации через «Дія.Підпис». Продажа в кассах для этих направлений будет недоступна, что объективно может стать проблемой. По данным исследования, госзастосунок игнорируют почти 60% украинцев. Однако ограничения не касаются билетов из спецрезерва для военных — они по-прежнему доступны через «Армія+» и приложение «Укрзалізниці».

«Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов», — пояснили в компании.

Вместе с тем перевозчик готовит авторизацию через BankID в своем приложении. Заявляется, это еще один шаг для усложнения массовой скупки билетов ботофермами и перекупщиками.

Перекупы — не новая проблема для «Укрзалізниці», которая уже надоела

С начала лета — традиционного пика железнодорожных путешествий — пассажиры массово жаловались на исчезновение билетов в первые минуты после открытия продаж. Одновременно в Telegram начали появляться объявления с перепродажей билетов по цене в 2-3 раза дороже.

«Укрзализніця» уже блокировала более 2800 учетных записей, которые нарушали правила покупки. Однако проблема не исчерпала себя. Верификация через «Дію» не станет для компании новой, поскольку она действует для международных рейсов. Теперь ее постепенно вводят и внутри страны. Также для борьбы с мошенниками присоединилась OLX, которая блокирует пользователей, продающих фейковые или перекупленные билеты.

Еще одним нововведением стало ужесточение контроля документов во время посадки. Компания объявлялачто теперь на некоторых станциях будут работать выборочные проверки групп военизированной охраны.

Источник: «Укрзализніця»

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