Как путешествовали украинцы в 2023-м: Польша и Чехия в топе стран, автобус — самый популярный транспорт, а главная цель… туризм

Согласно исследованию Gradus Research, сделанному по заказу оператора путешествий FlixBus, в 2023 году самыми популярными странами для путешествий среди украинцев оказались Польша и Чехия, тогда как абсолютным лидером среди городов стала Варшава, и немного отстают — Краков и Вроцлав.

Топ стран, куда путешествовали украинцы в 2023 году

1. Польша

2. Чехия

3. Германия

4. Венгрия

5. Словакия

Большая часть украинцев выезжали за границу в течение 2023 года рейсовым автобусом (52%) или малыми автобусами с частными компаниями-перевозчиками (35%), тогда как поездами воспользовались около 36% путешественников. 46% опрошенных украинцев покупали билеты онлайн и заранее.

Главной целью поездок в 2023 году украинцы называют туризм — 37%, встречу с родными — 29%, а также друзьями — 18%. Еще 18% выезжали за границу по работе, а для около 17% украинцев целью выезда за границу стала безопасность — своя или семьи.

Исследование было проведено в декабре 2023 года методом заполнения анкеты в мобильном приложении. Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в Украине и ездившие за границу в течение последнего года и/или планирующие поездку в течение ближайшего года и проживающие в городах с населением 50К+. Размер выборки — 410 респондентов.