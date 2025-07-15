Новости Технологии 15.07.2025 comment views icon

Как в носу: в Корее создали фильтр пыли со слизью для ПК

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Как в носу: в Корее создали фильтр пыли со слизью для ПК

Исследователи из Университета Чунг-Анг в Южной Корее создали фильтр с масляным покрытием для улавливания пыли, которая вредит электронным компонентам в системном блоке компьютера. 

Отложения пыли наносят вред электронным устройствам, особенно компьютерам и ноутбукам с мощной системой вентиляции и охлаждения. Использование простых сеток становится не таким эффективным, если речь идет о необходимости улавливания твердых частиц. Более плотные сетки могут нарушить поток воздуха, заходящий в системный блок.

Новая работа южнокорейских исследователей вдохновлялась тем, как фильтруют грязь и пыль покрытые слизью волоски в носу. Проведенные исследования продемонстрировали, что суперадгезивный фильтр на основе биоматериалов, который работает подобно капиллярам, не является какой-то фантастикой.

Як у носі: в Кореї створили фільтр пилу зі слизом для ПК
Сравнение чистого полиэфирного фильтра и нового фильтра с масляным покрытием/Chung-Ang University

Эффективность использования биоматериалов для фильтрации пыли была подтверждена по результатам ряда полевых исследований. Разработчики заявляют, что их фильтры улавливают значительно больше частиц по сравнению с традиционными альтернативами. Кроме этого, как отмечают исследователи, эти фильтры в 2-3 раза эффективнее аналогов.

По результатам исследований ученые установили, что только после того как повторное рассеивание частиц сведено к минимуму, поток воздуха может выдуть уловленные частицы обратно из фильтра. Слои специально разработанного биосовместимого силиконового масла толщиной 200-500 нм обеспечивают наилучшую эффективность фильтрации.

При этом такие биофильтры пригодны к мытью и повторному использованию. Однако по словам самих исследователей, они рассматривают разработанную технологию в качестве одного из методов очистки воздуха, например, в кондиционерах и промышленных системах фильтрации. Поэтому, вполне вероятно, что биофильтры сначала найдут применение в обеспечении чистого воздуха в офисах, на заводах, в чистых помещениях, центрах обработки данных и больницах.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature

Источник: tom’sHARDWARE

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