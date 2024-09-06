Как в «Звездных войнах»: ютубер запустил Doom на объемном дисплее

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Энтузиасты постоянно доказывают, что Doom может работать на самых неожиданных устройствах и даже вообще без них. Однако большинство модификаций игры просто переносят ее геймплей и графику почти без изменений. Этот порт демонстрирует Doom таким, каким его не видели раньше.

YouTube-канал Ancient опубликовал видео игры на «домашнем объемном дисплее». Устройство воспроизводит трехмерные изображения. На кадрах можно видеть движущиеся голограммы как будто прямо в воздухе, как в фильмах «Звездные войны». Подобные устройства могут быть практичными для визуализации дизайнерских проектов, но трехмерные игры отлично демонстрируют их возможности.

Ancient показывает работу игры на дисплее под разными углами под разными углами, с классическим интерфейсом в нижней части объемного изображения. Интересным является управление игрой от третьего лица от третьего лица. Голограмма демонстрирует Doom под изометрическим углом, чтобы придать уровням трехмерный вид. Вероятно, это усложняет игру, поскольку видно только относительно небольшое пространство вокруг игрока.

Кроме этого, Ancient реализовал воксельный мод Doom, который дебютировал в 2022 году. Он также участвовал в недавно выпущенном моде трассировки лучей для Doom 2.

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Источник: TechSpot

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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