Бесконечный Doom: легендарную игру запустили на нейросетевом движке

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Исследователи из Google, DeepMind и Тель-Авивского университета создали первый игровой движок, работающий на основе нейронной модели и позволяющий в реальном времени взаимодействовать со сложной средой.

GameNGen — это диффузная модель, которая обучалась на видеозаписях геймплея Doom. Она генерирует следующий кадр игры на основе предыдущих кадров и введенных игроком команд.

Несмотря на то, что GameNGen воспроизводит игру с частотой всего 20 кадров в секунду, визуально она почти не отличается от оригинала. Эксперимент показал, что десять экспертов, которым показали 130 случайных коротких видеофрагментов, едва смогли отличить сгенерированные клипы от настоящего геймплея Doom.

Разработчики считают, что эта технология может изменить подход к созданию видеоигр. По их словам, GameNGen — это доказательство того, что нейронная модель способна эффективно запускать сложную игру на существующем оборудовании. Это может сделать процесс разработки игр менее затратным и более доступным.

Ученые предполагают, что в будущем игры можно будет разрабатывать и редактировать с помощью текстовых описаний или примеров изображений. Однако остаются открытыми вопросы по созданию оригинального контента и этических аспектов использования существующих игр для обучения моделей.

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Интересно, что энтузиасты уже демонстрировали запуск Doom на ряде неожиданных платформ: от интимных устройств и тракторов John Deere до биологических систем, используя даже кишечные бактерии.

Источник: 404media

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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