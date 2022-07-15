Kantar опубликовал рейтинг самых популярных в Украине сайтов за июнь — Rozetka, OLX и Prom закрепились в первой восьмерке, а Hotline и Allo вернулись в топ

Аналитики Kantar CMeter опубликовали новый рейтинг самых популярных в Украине сайтов — за июнь 2022 года. Результаты нового исследования указывают на дальнейшее укрепление интереса украинцев к онлайн-шоппингу, что само по себе является отличной новостью.

В июне украинцы продолжили интересоваться покупками техники и гаджетов, товаров для дома и строительства на крупнейших e-commerce площадках Украины. По сравнению с предыдущей редакцией рейтинга есть несколько изменений — Rozetka, OLX и Prom закрепили свои позиции в первой восьмерке популярных сайтов, Epicentrk.ua поднялся на 13-ю строчку в рейтинге, а Hotline.ua (21-е место) и Allo.ua (24 место) вернулись в топ.

В июне украинцы меньше просматривали новости и стремились отдохнуть за просмотром фильмов или спортивных состязаний. Следовательно, в ТОП-25 снова попали Rezka.ag (16-я строчка) и Parimatch.com (25-я строчка). На самом деле, эта тенденция начала просматриваться еще в марте и с тех пор стала еще более очевидной.

Среди новостных сайтов сохранили популярность: Pravda.com.ua, Tsn.ua, Unian.net и News. obozrevatel.com.

Лето — традиционный сезон для отпусков. Несмотря на войну, украинцы возобновили просмотры Booking.com — охват сайта увеличился вдвое, что позволило попасть ему в ТОП-100.

Двойка бессменных лидеров — Google и YouTube.