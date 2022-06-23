Рейтинг самых популярных в Украине сайтов за май 2022 года [инфографика]

Компания Kantar Украина обнародовала результаты майского исследования популярности сайтов среди украинцев. Как свидетельствуют результаты исследования, интересы аудитории постепенно изменяются. Украинцы меньше внимания уделяют новостям и социальным сетям и снова возвращаются к покупкам.

Отмечается, что в мае потеряли в охвате новостные ресурсы, социальные сети и мессенджеры. Также вдвое уменьшилась средняя частота контакта с новостными сайтами по сравнению с периодом начала российского вторжения в Украину. Пятёрка самых популярных новостных сайтов в мае выглядит следующим образом:

Tsn.ua (11-е место),

Pravda.com.ua (16-е место),

Unian.net (18-е место),

News.obozrevatel.com (20-е место)

Ukrinform.ua (25 место).

В то же время после перерыва, вызванного активными боевыми действиями в Украине, пользователи снова вернулись к онлайн-покупкам. Как результат, сайты Rozetka.com.ua, Olx.ua, Prom.ua и Еpicentrk.ua улучшили свои показатели охвата, а ресурс Rozetka снова оказался среди топ5 сайтов в Украине.

Также наблюдается возобновление интереса к учебным ресурсам. Это стало следствием возобновления дистанционного обучения в образовательных учреждениях. Благодаря этому в топ25 вошли ресурсы Naurok.com.ua (13-е место), Znanija.com (17-е место) и Vseosvita.ua (21-е место).

Кроме того, украинцы активизировались с поиском работы. Поэтому ресурс Work.ua занял 24 место в рейтинге.

Благодаря высокой популярности марок с отошедшим по обозначенному ему курсу российским военным кораблем быстро возросла популярность сайта Ukrposhta.ua. В результате охват ресурса вырос вдвое (12% интернет-пользователей в мае 2022 года). Сам сайт не смог попасть в топ25, но поднялся за месяц сразу на 74 строчки в рейтинге по сравнению с мартом 2022 года (35 место против 109 места).

По словам руководителя проекта Kantar CMeter Ирины Ворон, результаты исследования свидетельствуют, что украинцы постепенно адаптируются к жизни в условиях войны и возвращаются к своей привычной активности в сети интернет.

Источник: Kantar