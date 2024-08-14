ВМС Индии «засветили» перемещение своего ядерного оружия через снимок с йогой в Instagram

Военно-морские силы Индии интегрировали йогу в свои тренировки еще десятки лет назад, а в последнее время начали проводить занятия на борту своих военных кораблей — параллельно щеголяя снимками в Instagram и тем самым раскрывая движение секретного ядерного оружия.

Публикации подробно изучила Федерация американских ученых (FAS), которая среди прочего отслеживает мировой ядерный потенциал, и обнаружила, что подобные изображения, например, указывают на то, что одна из старейших морских ракет Индии, способная нести ядерное оружие, вероятно, была снята с эксплуатации.

В течение 15 лет ВМС Индии использовали только два морских корабля, которые были специально настроены для запуска ядерных ракет Dhanush.

Dhanush — это вариант индийской баллистической ракеты малой дальности Prithvi. Относительно малый радиус действия и конструкция на жидком топливе означает, что ее нужно заправлять топливом непосредственно перед запуском, поэтому полезность Dhanush как стратегического оружия сдерживания была очень ограниченной. Корабли с этими ракетами должны были бы проплывать в опасной близости от побережья Пакистана или Китая, чтобы нацелиться на объекты, что делает их очень уязвимыми для контратак.

В течение многих лет индийские ракеты Dhanush перевозили два специально сконфигурированных морских патрульных судна класса Sukanya, известные как INS Subhadra (бортовой номер P51) и INS Suvarna (P52), и они наиболее четко отличались от четырех других индийских патрульных кораблей подобного класса наличием ракетных стабилизаторов на кормовых палубах, которые четко видны на спутниковых снимках, в том числе на этом изображении от апреля 2018 года:

В течение следующих нескольких лет об активности Dhanush упоминали в нескольких сообщениях официального аккаунта ВМС Индии в Facebook, также корабли-носители можно было увидеть на более поздних спутниковых снимках. Но у FAS появились подозрения, что ракеты могли ликвидировать в пользу более современного и мощного оружия.

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Hillel IT School. Пройдіть психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців щоб дізнатися ваші сильні сторони, вподобання і інтереси і з'ясувати, яка IT-спеціальність вам підходить. Пройти тест

Предположения ученых усилились благодаря серии публикаций в Instagram, где местный общественный вещатель показал тренировки по йоге для военных во время визитов в порт Сейшельских островов в октябре 2022 года. Судно INS Suvarna имело новые отметки и указывало на то, что не позднее декабря 2021 года стабилизаторы ракет были сняты с корабля, и с тех пор судно не могло запускать баллистические ракеты Dhanush.

В то самое время, когда экипаж INS Suvarna занимался йогой на Сейшельских островах, спутниковый снимок, сделанный Maxar Technologies, показал второе патрульное судно класса Sukanya на военно-морской базе Карвар с сооруженной кормовой палубой, а следующий спутниковый снимок 2023 года заприметил на ней новый рисунок, свидетельствующий об использовании палубы, как вертолетной площадки.

Этот же уникальный рисунок палубы был полностью показан на другой сессии йоги на Сейшельских островах во время визита INS Subhadra в порт в феврале 2024 года, что в конечном итоге подтвердило предположение исследователей о потере способности судна доставлять ядерные ракеты Dhanush.

В течение многих лет исследователи предполагали, что нынешняя система будет ликвидирована, как только появятся новые ядерные средства сдерживания. И судя по всем этим фото, время замены настало: вероятно, индийская подводная лодка с баллистическими ракетами INS Arighat будет передана в состав ВМС до конца 2024 года. Еще две подводные лодки с баллистическими ракетами запустят в течение этого десятилетия, а спутниковые изображения показывают, что они смогут нести вдвое больше ракет, чем первые два судна Индии.

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Hillel IT School. Пройдіть психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців щоб дізнатися ваші сильні сторони, вподобання і інтереси і з'ясувати, яка IT-спеціальність вам підходить. Пройти тест

Индия долгое время считалась незначительным игроком, учитывая размеры ее ядерных запасов (всего 172 ядерных боеприпаса, когда у России и США их более 5 тысяч). Как и другие ядерные державы, Индия поддерживает «триаду»: имеет ядерное оружие воздушного базирования, ядерное оружие наземного базирования и ядерное оружие морского базирования.