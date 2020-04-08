Карантин продлят минимум до мая: власть официально решила не ослаблять его в апреле





Чиновники приняли решение не ослаблять меры по сдерживанию распространения нового коронавируса в Украине минимум до мая, опасаясь угрозы скопления людей во время пасхальных праздников. Об этом заявили на совещании руководства Украины под председательством президента Владимира Зеленского, а также на заседании Кабмина, сообщает Liga.net.

«В апреле мы не отступим от карантинного режима, который введен и будет продолжаться до 24 апреля. Он, скорее всего, будет продлен до мая» — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. При этом премьер также отметил, что только в случае, если будет снижение динамики заболеваемости «в мае начнем разговаривать о возможном ослаблении карантинных мероприятий».

Напомним, что 6 апреля Кабинет министров снова ужесточил режим карантина, а позже премьер-министр на встрече с некоторыми депутатами власти озвучил планы Кабмина ослабить его в мае, а точнее во второй половине месяца, после завершения традиционных «майских» выходных, чтобы люди могли вернуться к полноценной работе. Вчера издание LB.ua опубликовало информацию о том, что правительство может начать снимать ограничения постепенно начиная с 14 апреля, разрешив работу небольших магазинов до 400 кв. м, а также всех строительных и садовых комплексов независимо от площади. Но после совещания с президентом премьер Денис Шмыгаль открестился от этой информации.