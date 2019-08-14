Karma Automotive анонсировала стильный электрический кабриолет Karma SC1 Vision Concept с огромными дверьми-ножницами





Компания Karma Automotive, ранее известная под именем Fisker, представила футуристичный электрический гиперкар Karma SC1 Vision Concept. По словам представителей компании, данный концепт демонстрирует, как именно будут выглядеть будущие автомобили бренда, причем как в смысле дизайна, так и в плане технологий.

Двухместный электромобиль с открытым кузовом отличается низким аэродинамичным силуэтом, длинным капотом и огромными дверьми гильотинного типа.

Электромобиль основан на первой полностью электрической платформе компании, на разработку которой ушло менее года. Технические характеристики концепта в компании пока не озвучивают, за исключением того, что он получит восемь радаров, шесть датчиков Lidar и шесть внешних камер. Весь набор наверняка будет использоваться для системы автономного управления.

Увидеть Karma SC1 Vision Concept вживую можно будет на конкурсе Pebble Beach Concours d’Elegance, который начнется уже 18 августа 2019 года, скорее всего именно тогда мы и узнаем больше подробностей об этом электромобиле.

Напомним, что основанная дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером компания Fisker Automotive обанкротилась в 2013 году, после чего ее выкупил китайский поставщик автозапчастей Wanxing. Новый владелец провел ребрендинг, назвав компанию Karma Automotive, и превратив модель Fisker Karma в Karma Revero. В начале текущего года Karma Automotive объявил о партнерстве с компанией Pininfarina, в рамках которого компании будут совместно работать над будущими моделями.

Источник: Electrek