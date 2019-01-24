Karma Automotive и Pininfarina объявили о партнерстве, в рамках которого будут совместно проектировать и строить новые электромобили премиум-класса

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Производитель автомобилей премиум-класса Karma Automotive объявил о партнерстве с компанией Pininfarina, в рамках которого компании будут совместно работать над будущими моделями. В частности, уже в ближайшее время ожидается долгожданная замена гибридной модели Fisker Karma, которая была анонсирована восемь лет назад.

Напомним, что основанная дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером компания Fisker Automotive обанкротилась в 2013 году, после чего ее выкупил китайский поставщик автозапчастей Wanxing. Новый владелец провел ребрендинг, назвав компанию Karma Automotive, и превратив модель Fisker Karma в Karma Revero.

Кстати, новую версию подключаемого гибрида Karma Revero на днях застали на дорожных тестах в Европе, так что партнерство с Pininfarina скорее всего начнется с какой-то другой новой модели. Первые результаты сотрудничества партнеры планируют показать на выставке Auto Shanghai 2019 в апреле текущего года.

Напомним, что после банкротства компании Fisker Automotive ее основатель Хенрик Фискер открыл две новые компании Fisker Inc. и Fisker Nanotech, которые занимаются разработкой электромобилей и батарей для них. Первенцем компании стал электромобиль премиум-класса Fisker EMotion стоимостью от $130 тыс., с мощностью 780 л.с. (575 кВт), максималкой 260 км/ч, разгоном до «сотни» за 3 секунды и запасом хода 640 км.

Источник: Autoblog