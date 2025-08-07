Катастрофа батискафа "Титан" от OceanGate: Береговая охрана США опубликовала расследование

Береговая охрана США обнародовала результаты расследования Морского совета относительно обстоятельств трагедии батискафа «Титан» от OceanGate.

Отмечается, что 300-страничный отчет об обстоятельствах катастрофы, в результате которой погибли пять человек, включая гендиректора OceanGate Стоктона Раша, свидетельствует о халатности и пренебрежении правилами безопасности. 18 июня 2023 года батискаф «Титан» совершил коммерческое погружение возле затонувшего легендарного лайнера «Титаник» вблизи побережья Ньюфаундленда.

Стоктон Раш лично управлял подводным аппаратом. Вместе с ним на борту находились пассажиры, заплатившие немалую сумму, чтобы принять участие в погружении. Среди них, в частности, был французский исследователь морских глубин Поль-Анри Наржоле, британский бизнесмен Хамиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен Шахзада Дауд и его сын Сулейман Дауд.

Примерно в 10:47 утра связь с подводным аппаратом исчезла. На тот момент «Титан» уже погрузился на глубину в 3 тыс. 346 метров. На борту батискафа раздался громкий хлопок. В течение следующих четырех дней от судна не поступало никаких сигналов. В это время проводилась поисково-спасательная операция.

Обломки батискафа обнаружили на дне океана. Корпус подводного аппарата испытал давление в 2 тыс. 236 кг на квадратный сантиметр, что привело к мгновенной гибели всех, кто был на борту. «Титан» просто развалился на куски.

С того момента береговая охрана США начала тщательное расследование. Были опрошены все, кто участвовал в строительстве и эксплуатации батискафа, а также эксперты в сфере подводного судостроения. Кроме этого следователи тщательно изучили обломки «Титана» и другие материалы, оставшиеся после его строительства.

В отчете указывается, что «Титан» имел довольно необычную конструкцию как для подводного судна. Его завершили строить в 2021 году. Он представлял собой, по описанию, пилотируемое коммерческое судно без документов, регистрации, сертификации и классификации.

Общая длина «Титана» составляла 6,7 м, а вес — 10 тыс. 432 кг. На борту корпуса длиной 2,4 м могла разместиться команда из 5 человек. Корпус батискафа был изготовлен из углеродного композита, скрученного из углеродных нитей длиной 13 см в 5 слоев, толщиной 2,5 см каждый, и приклеенных с обоих концов к полусферическим титановым крышкам, при этом передняя крышка была снабжена 58,4-сантиметровым усеченным акриловым окном для обеспечения видимости.

Батискаф двигали четыре электродвигателя Innerspace, и теоретически он должен был бы работать на глубине до 4 тыс. метров. Этот корпус из углеродного композита был крайне необычным и сильно отличался от обычно используемых стальных и титановых.

Такие композиты изготавливаются из углеродных нитей, закрепленных в смоле. Они имеют как значительное количество преимуществ, включая гораздо меньший вес, так и серьезные недостатки. В частности, перепады давления и температуры приводят к деградации углеродного композита. Тогда как металлы в условиях высокого давления и нагрузки деформируются, углеродные композиты значительно более хрупкие и полученные ими повреждения почти невозможно починить.

Если изготовление было недостаточно тщательным, ламинированные композиты могут иметь дефекты, включающие в себя пустоты, загрязнения, пузырьки, складки и пористость. Эти дефекты могут ухудшить состояние аппарата в случае повреждения корпуса и попадания воды внутрь материала.

Кроме этого имеющихся данных о поведении и реакции этих композитов на многократное погружение почти нет. Ситуацию ухудшало то, что к цилиндрическому корпусу болтами к титановым кольцам были прикручены титановые крышки. Сами кольца были прикреплены к корпусу клеем. Даже с точки зрения предварительного проектирования, это создает большое количество уязвимых мест.

Как Стоктон Раш лично двигал «Титан» к трагической гибели

В то же время Морской совет, по результатам расследования обстоятельств катастрофы, обнаружил плохое руководство, халатность, ненадлежащие стандарты и общее пренебрежение правилами безопасности. В отчете отмечается, что OceanGate в целом преуспела, используя ненадлежащие методы работы.

На этапе проектирования и в процессе испытаний не были учтены ключевые принципы конструкции «Титана». В OceanGate не проводили анализа на предмет того, как подводный аппарат будет реагировать на многократные погружения в условиях высокого давления.

«Титан» месяцами стоял под снегом и дождем в Ньюфаундленде, где температура колебалась вверх и вниз, и буксировался на тысячи километров по бурному морю без проверки того, как это повлияет на него. Руководство OceanGate также проигнорировало рекомендации Boeing по оценке подводного аппарата «Титан». В частности, рекомендация Boeing включала необходимость диагонального нанесения слоев на корпус для повышения прочности и добавления внешнего слоя защитной пены.

В целом намотка нитей на корпусе поддавалась только визуальному контролю, что привело к появлению большого количества опасных дефектов, которые ослабляли общую структурную целостность корпуса.

В довершение ко всему, сам совет директоров OceanGate признавал корпоративную культуру компании токсичной. Многие инженеры, работавшие над «Титаном», вряд ли имели соответствующую квалификацию, а обучение пилотов было формальным. Стоктон Раш взял на себя все ключевые обязанности и игнорировал другие мнения и советы.

Раш также игнорировал предупреждения от других, избегал официального надзора и пренебрегал правилами безопасности на фоне финансовых проблем и задержек. Он даже сократил количество болтов, используемых для крепления торцевых крышек, с 18 до 4, поскольку это сокращало время на их установку.

Все это привело к тому, что на момент погружения 18 июня 2023 года «Титан» находился в крайне плачевном состоянии. Расследование выявило дефекты клея, удерживавшего титановые кольца, к которым крепились торцевые крышки.

Было также зафиксировано расхождение дефектных слоев корпуса. Неправильное отношение и пренебрежение правилами безопасности при эксплуатации привели к тому, что в результате погружения у «Титана» либо оторвалась крышка на носу, либо вообще разрушилась вся носовая часть подводного аппарата.

«Этой морской катастрофы и гибели пяти человек можно было избежать. Двухлетнее расследование выявило множество факторов, способствовавших этой трагедии, и позволило извлечь ценные уроки для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Необходим более строгий надзор и четкие возможности для операторов, изучающих новые концепции за пределами существующей нормативно-правовой базы. Я настроен оптимистично, и считаю, что выводы и рекомендации ROI помогут повысить осведомленность о рисках и важности надлежащего надзора, одновременно открывая путь для инноваций», — заявляет глава Titan MBI Джейсон Нойбауэр.

