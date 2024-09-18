Первое фото обломков батискафа «Титан» от OceanGate и обстоятельства катастрофы — в США началось публичное разбирательство

Во время открытых слушаний береговой охраны США стали известны новые ужасающие подробности катастрофы подводного судна «Титан», которая произошла в июне прошлого года.
Пятнадцать месяцев назад небольшой батискаф погрузился в воды Атлантики, чтобы посетить кораблекрушение Титаника на глубине почти 4 км под поверхностью. Во время путешествия подводный «Титан» потерпел крушение, смертельное для всех пяти человек на борту.
Более чем через год береговая охрана показала первое изображение затонувшего батискафа в виде скриншота видео, снятого дистанционно управляемым глубоководным беспилотным аппаратом. Беспилотник заметил хвостовой конус «Титана» и другие его обломки 22 июня, через четыре дня после его исчезновения и за день до официального объявления о потере аппарата.
Изображение является жутким напоминанием об опасности, в которой находился экипаж в подобном путешествии. Глава компании OceanGate Стоктон Раш в течение многих лет игнорировал вопросы безопасности и использовал юридические угрозы против критиков проекта — что и привело к его собственной гибели на борту «Титана».
Слушания были первым мероприятием, на котором официальные лица рассказали подробности катастрофы. Ранее Береговая охрана США обнаружила исключительное количество проблем судна: 70 из них в 2021 году и 48 дополнительных в 2022 году. Эксперты указали на несколько недостатков конструкции, некоторые из них были последствиями экономии OceanGate — включая его форму таблетки, которая не соответствует отраслевому стандарту шара.
Стоктон Раш также однажды похвастался использованием просроченного углеродного волокна, которое было куплено у ныне проблемного аэрокосмического подрядчика Boeing. С тех пор эксперты критиковали этот материал как плохой выбор для глубоководного судна, поскольку углеродное волокно со временем ослабевает.
Менее чем за месяц до аварии «Титана» был найден «частично затонувшим» через несколько дней после запуска в рамках испытаний. За несколько дней до смертельной аварии пассажиры, выполнявшие другую миссию, получили удары о стены корпуса.
До сих пор точно неизвестно о причине разрушения корпуса «Титана». Но прошедшие слушания, состоявшиеся в понедельник, 16 сентября, были лишь началом двухнедельного публичного рассмотрения дела, которое обещает больше подробностей.
Первые после OceanGate: новая экспедиция отправилась к обломкам Титаника
Источники: The New York Times, The Byte
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