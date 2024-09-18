Первое фото обломков батискафа «Титан» от OceanGate и обстоятельства катастрофы — в США началось публичное разбирательство

Во время открытых слушаний береговой охраны США стали известны новые ужасающие подробности катастрофы подводного судна «Титан», которая произошла в июне прошлого года.

Пятнадцать месяцев назад небольшой батискаф погрузился в воды Атлантики, чтобы посетить кораблекрушение Титаника на глубине почти 4 км под поверхностью. Во время путешествия подводный «Титан» потерпел крушение, смертельное для всех пяти человек на борту.

Более чем через год береговая охрана показала первое изображение затонувшего батискафа в виде скриншота видео, снятого дистанционно управляемым глубоководным беспилотным аппаратом. Беспилотник заметил хвостовой конус «Титана» и другие его обломки 22 июня, через четыре дня после его исчезновения и за день до официального объявления о потере аппарата.

Изображение является жутким напоминанием об опасности, в которой находился экипаж в подобном путешествии. Глава компании OceanGate Стоктон Раш в течение многих лет игнорировал вопросы безопасности и использовал юридические угрозы против критиков проекта — что и привело к его собственной гибели на борту «Титана».

Слушания были первым мероприятием, на котором официальные лица рассказали подробности катастрофы. Ранее Береговая охрана США обнаружила исключительное количество проблем судна: 70 из них в 2021 году и 48 дополнительных в 2022 году. Эксперты указали на несколько недостатков конструкции, некоторые из них были последствиями экономии OceanGate — включая его форму таблетки, которая не соответствует отраслевому стандарту шара.

Стоктон Раш также однажды похвастался использованием просроченного углеродного волокна, которое было куплено у ныне проблемного аэрокосмического подрядчика Boeing. С тех пор эксперты критиковали этот материал как плохой выбор для глубоководного судна, поскольку углеродное волокно со временем ослабевает.

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Менее чем за месяц до аварии «Титана» был найден «частично затонувшим» через несколько дней после запуска в рамках испытаний. За несколько дней до смертельной аварии пассажиры, выполнявшие другую миссию, получили удары о стены корпуса.

До сих пор точно неизвестно о причине разрушения корпуса «Титана». Но прошедшие слушания, состоявшиеся в понедельник, 16 сентября, были лишь началом двухнедельного публичного рассмотрения дела, которое обещает больше подробностей.

Источники: The New York Times, The Byte

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