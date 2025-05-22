«Психопат, стремившийся к славе»: трейлер документалки Netflix о трагическом погружении субмарины OceanGate

Netflix выпустил первый трейлер документального фильма «Титан: Катастрофа OceanGate», который расследует причины, приведшие к взрыву субмарины в 2023 году и трагической гибели всего экипажа на борту.

Напомним, что компания OceanGate с 2021 года проводила ежегодные миссии по исследованию останков «Титаника», билет на которые стоил $250 000. В последнем из погружений, 18 июня 2023 года, была потеряна связь с экипажем. В конце концов оказалось, что судно взорвалось из-за огромного давления, забрав жизни пяти человек, находившихся на борту, включая гендиректора OceanGate Стоктона Раша.

Дальнейшие расследования показали, что OceanGate неоднократно игнорировала предупреждения об опасности судна, а фильм Netflix исследует все эти моменты, опираясь на «свидетельства разоблачителей» и «ключевые аудиозаписи».

«Не было никакого способа узнать, когда «Титан» выйдет из строя. Но математически было понятно, что он выйдет из строя», — говорят в трейлере.

Сам Раш здесь, кажется, предстает как ключевой злодей истории. Один из свидетелей отмечает, что он «хотел славы», а второй определяет его как человека, находящегося «на грани признания психопатом». В то время как бывший финансовый директор OceanGate Бонни Карл вспоминает, как Раш однажды (в шутку или нет) объявил, что она будет его следующим пилотом.

«Вы с ума сошли? Я бухгалтер, — ответила тогда женщина

Как отмечает EW, Карл уже свидетельствовала на суде, созванном Советом по расследованиям Береговой охраны США в 2024 году, о том, что бывший директор по операциям OceanGate Дэвид Лохридж говорил ей, что подводный аппарат «Титан» был «опасным» перед своим роковым рейсом.

«»Титан: Катастрофа OceanGate» погружается в психику миллиардера, генерального директора OceanGate Стоктона Раша, и исследует его неустанное стремление сделать океанические исследования доступными для масс — любой ценой», — говорится в официальном синопсисе. «Благодаря эксклюзивному доступу к свидетельствам разоблачителей, ключевым аудиозаписям и кадрам из ранних дней компании, фильм предлагает беспрецедентный взгляд на технические проблемы, моральные дилеммы и шокирующе решения, которые привели к катастрофе».

Срежиссировал фильм Марк Монро, который ранее снимал документалки об НЛО, Марке Ронсоне и легенде бейсбола Пите Роузе. На стриминге «Титан: Катастрофа OceanGate» дебютирует 11 июня.