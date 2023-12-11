Казуалы спасены: для Baldur’s Gate 3 создали мод, переводящий команду персонажей под управление ИИ

Игра года Baldur’s Gate 3 заинтересовала многих, в том числе тех игроков, которые обычно не играли в кооперативные RPG (где надо руководить не одним персонажем, а командой со многими навыками, предметами и т.п.). Управление сразу несколькими юнитами может несколько сбивать с толку новичков. С этим поможет, по крайней мере, в какой-то мере, мод Total AI Control, переводит всех персонажей Baldur’s Gate 3 кроме одного в автоматический режим – ими управляет ИИ.

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Не то чтобы этот мод позволял получить полное удовольствие от игры, но многим может прийтись по душе. В отличие от некоторых других, пытавшихся сделать то же самое, с модом Total AI Control напарники могут использовать зелье, колдовать самоисцеление и правильно использовать все свои навыки. У некоторых игроков бои могут стать даже лучше, чем раньше.

В описании мода на Nexus отмечено, что для его работы понадобится Norbyte’s Baldur’s Gate 3 Script Extender, который может быть полезен и для других другим модификаций.

Пока Total AI Control работает только с компаньонами, поддержка последователей будет позже.

Мод также позволяет настраивать ИИ.

Автор предостерегает оставлять управляемое поведение хотя бы одному из персонажей.

Конечно, этот мод не для продвинутых фанатов жанра, автор этой новости никогда бы не установил подобное. Но существуют люди, которые приобрели игру на хайпе, не совсем понимая, что это и те, кто просто интересуется или хочет открыть для себя новый, не слишком популярный сейчас жанр.

Источник: DSOG