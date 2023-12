Итоги The Game Awards: Baldur’s Gate 3 — игра 2023 года и еще 5 наград (включая Выбор игроков), у Alan Wake 2 — три награды

Игровой «Оскар» состоялся – ночью 8 декабря в Лос-Анджелесе известный журналист Джефф Кили провел юбилейную (десятую) ежегодную церемонию вручения премии The Game Awards, где отметил лучшие игры этого года. Все главные трейлеры и анонсы соберем в отдельном материале, а здесь максимально кратко подведем итоги и расскажем, кто получил главную награду GOTY / «Лучшая игра года», а кто ушел с пустыми руками.

Кто победил на The Game Awards 2023

В геймдеве 2023-й несмотря на все трудности (массовые сокращения и закрытие студий) выдался очень урожайным. Пожалуй, это лучший за достаточно большой промежуток год в игровой индустрии во многих аспектах — давно не было такого огромного количества достойных внимания игр, включая ожидавших 10+ лет за столь короткий промежуток времени.

Переходя к победителям, в общем-то обошлось без сюрпризов — большинство наград между собой разделили два главных фаворита. Главную награду, достаточно предсказуемо, получила нашумевшая RPG студия Larian Свена Винке — Baldur’s Gate 3. Также Baldur’s Gate 3 дополнительно получил еще пять наград:

«Голос игроков» (Player’s Voice — единственная номинация TGA, где победитель определяется абсолютным большинством голосов пользователей);

«Лучшая актёрская игра» (Нил Ньюбон за роль Астариона);

«Лучшая поддержка сообщества»;

«Лучшая RPG»;

«Лучший мультиплеер»;

К слову, Свен Винке действительно пришел на церемонию в доспехах.

Второй фаворит нынешней The Game Awards – Alan Wake 2 – забрал три статуэтки. Продолжение психологического экшен-триллера Remedy отметили за режиссуру, нарратив и визуальный стиль.

Cyberpunk 2077 признали Лучшей игрой-сервисом, а сериал HBO за The Last of Us – лучшей адаптацией (ждем второй сезон в 2025 году). Лучшей мобильной игрой 2023 года стала Honkai: Star Rail.

Победители (выделенные жирным) и номинанты The Game Awards 2023 в 30+ различных номинациях

Игра года

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment / Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

рімейк Resident Еvil 4 (Capcom)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

«Голос игроков»

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая режиссура

Alan Wake 2

Baldur’s Game 3

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучший нарратив

Alan Wake 2

Baldur’s Game 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-Man 2

Лучший визуальный стиль

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучший саундтрек и музыка

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшее звуковое сопровождение

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Лучшая актерская игра

Бен Старр (Клайв в Final Fantasy XVI)

Камерон Монахэн (Кэл Кестис в Star Wars Jedi: Survivor)

Идрис Эльба (Соломон Рид в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty)

Мелани Либерд (Сага Андерсон в Alan Wake 2)

Нил Ньюбон (Астарион в Baldur’s Gate 3)

Юрий Ловенталь (Питер Паркер в Marvel’s Spider-Man 2)

Номинация Games for Impact (игры с важным социальным подтекстом)

Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

Лучшая игра-сервис

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Лучшая инди-игра

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of ​​Stars

Viewfinder

Лучший дебют среди инди-игр

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Лучшая поддержка сообщества

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man’s Sky

Лучшая мобильная игра

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Monster Hunter Now

Terra Nil

Лучшая игра для виртуальной/дополненной реальности

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Humanity

Resident Evil Village VR Mode

Synapse

Лучший боевик

Armored Core VI

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Лучшая приключенческая экшен-игра

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

Zelda: Tears of the Kingdom

Лучшая ролевая игра

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of ​​Stars

Starfield

Лучший файтинг

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Лучшая семейная игра

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

Лучшая стратегия или симулятор

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Cities: Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

Лучшая спортивная или гоночная игра

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

Лучший мультиплеер

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Самая ожидаемая игра

Final Fantasy VII Rebirth

Hades II

Как Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Лучший стриммер / автор контента

Лучшая адаптация

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

Награда за инновации в сфере доступности для людей с ограниченными возможностями

Diablo IV

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Лучшая киберспортивная игра

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant

Лучший киберспортсмен

Faker

Zywoo

Demon1

Hydra

Руле

Imperialhal

Лучшая киберспортивная команда

Evil Geniuses

Fnatic

Gaimin Gladiators

JD Gaming

Team Vitality

Лучший киберспортивный тренер

Potter

Zonic

Gunba

XTQZZZ

Homme

Лучшее киберспортивное мероприятие