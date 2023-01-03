Кен Блок — легенда американского автоспорта и звезда YouTube — погиб 2 января во время аварии на снегоходе

2 января 2023 года американский пилот ралли Кен Блок погиб в Юте во время езды по крутому склону на снегоходе.

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Кен Блок участвовал в Rally America и Global Rallycross, однако значительную популярность он получил благодаря публикации 10-серийного шоу «Gymkhana» на YouTube (последний эпизод с участием Кена вышел в декабре 2018-го). Экстремальное дрифт-шоу, в котором Блок реализовывал смелые трюки на необычных трассах, привлекло на канал почти 2 миллиона подписчиков.

Он также был соучредителем бренда одежды для скейтбординга DC Shoes, а также еще одной компании по производству одежды Hoonigan Industries – последняя и сообщила о смерти звезды автогонок.

“Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И, что самое важное, отцом и мужем. Его будет невероятно не хватать”.

Местный офис шерифа в округе Уасатч, штат Юта, сообщил, что 2 января в 14:00 поступил звонок с сообщением об аварии на снегоходе в районе Милл Холлоу. После чего были начаты поисково-спасательные работы, обнаружившие, что снегоход опрокинулся прямо на Кена, и он скончался на месте происшествия.

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“Мистер Блок ехал с группой, но был сам, когда произошла авария. Официальную причину смерти установит Государственная медицинская экспертиза. Мы огорчены новостью о потере Кеннета, и наши сердца с его семьей и друзьями”.

Блок, соревнующийся в ралли с 2005 года, был признан лучшим новичком в Rally America в своем первом сезоне, а затем выиграл медали по ралли-кроссу на X Games и поднялся на подиум на Чемпионате мира по ралли-кроссу. Он также участвовал в других спортивных состязаниях, включая мотокросс, скейтбординг и сноубординг.

Второе дыхание открылось у Блока на YouTube, где миллионы зрителей наблюдали за тем, как он одолевает опасные трассы и полосы препятствий на различных транспортных средствах.

Кен дважды был представлен в программе BBC Top Gear, а также появлялся в таких видеоиграх как: Colin McRae: Dirt 2, Dirt 3 и DiRT: Showdown; в 2015 году снялся для игры Need For Speed, а в 2019-м принял участие в Forza Horizon 4.

Кен Блок погиб в 55-летнем возрасте, у спортсмена осталась жена Люси и трое детей.

Источник: BBC