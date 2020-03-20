Киев готовится к введению чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, но паниковать не стоит (фактически ее ввели на прошлой неделе)

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Соответствующее решение о введении в Киеве режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса фактически уже приняло, а юристы готовят все необходимые документы. Об этом в недавнем интервью «РБК-Украина» рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Сразу оговорим, что введения этого режима представляется простой формальностью — никаких новых ограничений, помимо тех, что уже введены и в Киеве, и по всей Украине, пока не планируется.

«На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны с 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева», — пояснил Поворозник.

Все необходимые меры, предусмотренные в случае введения чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются. С другой стороны, это не исключает возможности введения новых мер, если в будущем ситуация ухудшится.

В интервью источнику Поворозник опроверг недавние слухи о планах возобновления работы метрополитена в ограниченном режиме, рассказал о дезинфекции улиц, остановок и общественного транспорта, затронул тему несоблюдения ограничений по числу пассажиров в салонах автобусов и троллейбусах, а также требований о защитных масках.

«Ситуация с наземным транспортом — это следствие половинчатых решений. Ведь когда правительство принимало решение о закрытии метро, нужно было принимать решение и о закрытии предприятий на территории города. Так сложилось, что у нас метро не работает, а предприятия продолжают работать», — отметил Поворозник.

Прямо сейчас КГГА решает проблему транспортного коллапса, возникшего в результате закрытия метро. В течение двух дней обещают перенастроить текущие маршруты, а также добавить новые, чтобы обеспечить нормальное движение по городу, продублировав линии метрополитена.

По словам чиновника, на сегодня в Киеве в общей сложности есть десять тысяч тестов для обнаружения коронавируса SARS-CoV-2 (2019-nCoV), которых «более чем достаточно». Также он отметил, что за последнюю неделю провели около 200 проверок (официально в Киеве подтверждено три случая заболевания). Также есть две тест-системы (они делают проверку по образцу слюны и дают более точный результат), которые на днях доставили в Александровскую клиническую больницу и Киевскую городскую клиническую больницу № 9. Больше нигде в Украине таких систем нет.

Поворозник призвал жителей соблюдать новые правила и по возможности максимально ограничить свое передвижение на время карантина.

Кроме Киева чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса ввели в Киевской, Житомирской и Черновицкой и Днепропетровской областях.

Одновременно президент Владимир Зеленский опубликовал свежее видеообращение, рассказав об успехах борьбы с распространением коронавируса в Украине. Полностью видео можно посмотреть ниже.

По словам Зеленского, в ближайшие два дня в Украину из Китая будет доставлено:

10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всей Украине;

400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.;

1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки;

100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;

10 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Источник: РБК-Украина и Facebook