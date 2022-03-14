Киев: как будет работать метрополитен и наземный общественный транспорт с 14 марта

КГГА сообщила киевлянам и гостям города как именно будет работать метрополитен и наземный общественный транспорт с 14 марта 2022 года. Начиная с понедельника метрополитен работает в режиме перевозок, а наземный общественный транспорт — в ограниченном составе. Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 8:00 до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.
Метрополитен
Движение по «красной линией» организовано от ст. м. «Шулявская» к ст. м. «Университет».
Движение по «синей линии» организовано от ст. м. «Героев Днепра» к ст. м. «Теремки». Без остановки на станциях Майдан Незалежности и Площадь Льва Толстого.
Движение по «зеленой линии» организовано от ст. м. «Сырец» к ст. м «Выдубичи» — без остановки на станциях «Дворец спорта», «Кловская», «Золотые ворота». Также работает участок «Славутич» – «Красный хутор».
Ориентировочный интервал движения поездов составляет 40 минут.
Наземный транспорт
Наземный общественный транспорт столицы в условиях военного положения работает с 08:00 до 19:00 в ограниченном составе на тех маршрутах, где можно обеспечить перевозку.
Автобусные маршруты
Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:
№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. «Арсенальная»
№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»
№ 21 – через железнодорожную ст. «Зенит» по просп. Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»
№73 – от ул. Милославской до ул. Каштановой
№ 101 – через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»
№ 103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко
№51 – от ст. м. «Бориспольская» к мосту Патона
№55 – от ст. м. «Бориспольская» к мосту Патона
№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона
№ 114 – от ул. Милославской до пл. Дарницкой
№ 114К – от ул. Милославской к ж. м. Радужный
№ 47 – от ст. г. Нивки – до ул. Стеценко
№ 69 – от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова
№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко
№ 22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской
№91 – ул. Анны Ахматовой – пл. Дарницкая – б-р Перова – Северный мост – ст. г. «Шулявская» – Севастопольская площадь – пл. Демеевская – ст. м. «Голосеевская»
№118 – от Политехнического института до моста Патона.
Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется.
Остальные маршруты работают по постоянным схемам.
Троллейбусные маршруты
Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется
Трамвайные маршруты
Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам:
№2, №8К, №22К, №29К, №33А.
Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь»
Движение других маршрутов временно не производится.
В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.