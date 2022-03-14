Киев: как будет работать метрополитен и наземный общественный транспорт с 14 марта

КГГА сообщила киевлянам и гостям города как именно будет работать метрополитен и наземный общественный транспорт с 14 марта 2022 года. Начиная с понедельника метрополитен работает в режиме перевозок, а наземный общественный транспорт — в ограниченном составе. Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 8:00 до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.

Метрополитен

Движение по «красной линией» организовано от ст. м. «Шулявская» к ст. м. «Университет».

Движение по «синей линии» организовано от ст. м. «Героев Днепра» к ст. м. «Теремки». Без остановки на станциях Майдан Незалежности и Площадь Льва Толстого.

Движение по «зеленой линии» организовано от ст. м. «Сырец» к ст. м «Выдубичи» — без остановки на станциях «Дворец спорта», «Кловская», «Золотые ворота». Также работает участок «Славутич» – «Красный хутор».

Ориентировочный интервал движения поездов составляет 40 минут.

Наземный транспорт

Наземный общественный транспорт столицы в условиях военного положения работает с 08:00 до 19:00 в ограниченном составе на тех маршрутах, где можно обеспечить перевозку.

Автобусные маршруты

Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:

№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. «Арсенальная»

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»

№ 21 – через железнодорожную ст. «Зенит» по просп. Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»

№73 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№ 101 – через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»

№ 103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко

№51 – от ст. м. «Бориспольская» к мосту Патона

№55 – от ст. м. «Бориспольская» к мосту Патона

№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона

№ 114 – от ул. Милославской до пл. Дарницкой

№ 114К – от ул. Милославской к ж. м. Радужный

№ 47 – от ст. г. Нивки – до ул. Стеценко

№ 69 – от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко

№ 22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской

№91 – ул. Анны Ахматовой – пл. Дарницкая – б-р Перова – Северный мост – ст. г. «Шулявская» – Севастопольская площадь – пл. Демеевская – ст. м. «Голосеевская»

№118 – от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты

Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется

Трамвайные маршруты

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам:

№2, №8К, №22К, №29К, №33А.

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь»

Движение других маршрутов временно не производится.

В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.