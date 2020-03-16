Киев вводит новые карантинные меры — с 17 марта закроют все заведения торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, автозаправок и банков

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Утром 16 марта власти Киева объявили о введении новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня, 17 марта, в столице закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Об этом сообщили в пресс-службе городского головы Киева Виталия Кличко.

Одновременно вводятся ограничения на перемещение людей между Киевом и другими населенными пунктами. Пока, увы, без конкретики.

Также в столице ограничивается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других массовых мероприятий. Кроме того, не будут работать торговые центры, заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары. При этом им разрешается принимать онлайн-заказы для доставки еды.

Исключение сделают только для тех, кто продает предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства. Автозаправки также будут работать. Кроме того, городской транспорт, финансовые и производственные учреждения продолжат работу без ограничений.

Кличко также призвал жителей не передвигаться по городу без необходимости.

Ранее все учреждения, кроме аптек и продуктовых магазинов, закрыли во Львове и Одессе. Вероятно, в ближайшее время другие города введут аналогичные меры.

Источник: kiev.klichko.org