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Киев вводит новые карантинные меры — с 17 марта закроют все заведения торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, автозаправок и банков

Киев вводит новые карантинные меры — с 17 марта закроют все заведения торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, автозаправок и банков

Киев вводит новые карантинные меры — с 17 марта закроют все заведения торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, автозаправок и банков


Утром 16 марта власти Киева объявили о введении новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня, 17 марта, в столице закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Об этом сообщили в пресс-службе городского головы Киева Виталия Кличко.

Одновременно вводятся ограничения на перемещение людей между Киевом и другими населенными пунктами. Пока, увы, без конкретики.

Также в столице ограничивается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других массовых мероприятий. Кроме того, не будут работать торговые центры, заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары. При этом им разрешается принимать онлайн-заказы для доставки еды.

Исключение сделают только для тех, кто продает предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства. Автозаправки также будут работать. Кроме того, городской транспорт, финансовые и производственные учреждения продолжат работу без ограничений.

Кличко также призвал жителей не передвигаться по городу без необходимости.

Ранее все учреждения, кроме аптек и продуктовых магазинов, закрыли во Львове и Одессе. Вероятно, в ближайшее время другие города введут аналогичные меры.

Источник: kiev.klichko.org

  • 11 марта Кабмин ввел первые ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, постановив закрыть садики, школы, ВУЗы, развлекательные заведения (кинотеатры, театры и пр.), а также запретить проведение массовых мероприятий. Одновременно количество автомобильных пунктов пропуска между Украиной и странами Европы решили сократить с 219 до 45 штук.
  • С 16 марта Украина также закрыла границы для иностранцев, ограничив пассажирское авиасообщение.
  • В Украине официально зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19 и одна смерть от него.
  • По состоянию на утро 16 марта в более 100 странах мира коронавирусной инфекцией заболели почти 170 тыс. человек, выздоровели более 77 тысяч человек, умерли 6,5 тыс. человек.
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