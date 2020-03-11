Киев вводит ограничения из-за коронавируса: с 12 марта отменяют массовые мероприятия и киносеансы, закрывают школы и садики

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Власти Киева утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений, нацеленный на предотвращение возможного распространения коронавируса. Решение вступает в силу с завтрашнего дня, 12 марта, и включает ряд ограничений, которые затронут абсолютно всех. Соответствующее заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении, опубликованном в Facebook утром 11 марта.

Эти ограничения будут действовать с 12 марта по 31 марта. При этом, как отмечается, их могут продлить в случае необходимости.

Что конкретно предусматривает этот план

В частности, временно перестанут работать:

детские сады;

школы;

университеты;

художественные, спортивные школы и другие кружки.

Занятия будут проводиться удаленно через интернет.

Ограничения распространяются и на проведение разного рода массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры, и развлекательные зоны в торговых центрах. В ТЦ вводит усиленный контроль и постоянно будут дежурить специальные санитарные группы.

При этом общественный транспорт продолжит работать без ограничений (пока). При этом весь транспорт дважды в сутки будет подвергаться обработке специальными дезинфицирующими средствами.

Сайт КГГА пока недоступен. На сайте городского совета решение еще не успели опубликовать.

Будем следить за развитием ситуации и обновлять новость по мере поступления обновлений.

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