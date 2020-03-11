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Киев вводит ограничения из-за коронавируса: с 12 марта отменяют массовые мероприятия и киносеансы, закрывают школы и садики

Киев вводит ограничения из-за коронавируса: с 12 марта отменяют массовые мероприятия и киносеансы, закрывают школы и садики

Киев вводит ограничения из-за коронавируса: с 12 марта отменяют массовые мероприятия и киносеансы, закрывают школы и садики


Власти Киева утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений, нацеленный на предотвращение возможного распространения коронавируса. Решение вступает в силу с завтрашнего дня, 12 марта, и включает ряд ограничений, которые затронут абсолютно всех. Соответствующее заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении, опубликованном в Facebook утром 11 марта.

Эти ограничения  будут действовать с 12 марта по 31 марта. При этом, как отмечается, их могут продлить в случае необходимости.

Что конкретно предусматривает этот план

В частности, временно перестанут работать:

  • детские сады;
  • школы;
  • университеты;
  • художественные, спортивные школы и другие кружки.

Занятия будут проводиться удаленно через интернет.

Ограничения распространяются и на проведение разного рода массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры, и развлекательные зоны в торговых центрах. В ТЦ вводит усиленный контроль и постоянно будут дежурить специальные санитарные группы.

При этом общественный транспорт продолжит работать без ограничений (пока). При этом весь транспорт дважды в сутки будет подвергаться обработке специальными дезинфицирующими средствами.

Сайт КГГА пока недоступен. На сайте городского совета решение еще не успели опубликовать.

Будем следить за развитием ситуации и обновлять новость по мере поступления обновлений.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и многие другие медицинские организации рекомендуют всем почаще мыть руки, чтобы люди сами не заражались новым коронавирусом и не передавали его другим. Ранее Минздрав Украины запустил специальный сайт, посвященный COVID-19. На нем собрана все необходимая информация и рекомендации по снижению риска заражения коронавирусом.

  • Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось в конце 2019 года в Китае. За все время эпидемии в стране заразились 80778 человек и погибли 3158 человек; за последние сутки выявлены 24 новых случаев заболевания и 22 летальных исхода.
  • За пределами Китая вирус выявлен еще в 118 странах мира. Основными очагами инфекции, помимо Китая, остаются Италия (заболели 10149 человек, погибли 631человек), Иран (заболели 8042 человека, погибли 291 человека) и Южная Корея (заболели 7775 человек, погибли 54 человека).
  • Всего в мире COVID-19 заразились 119357 человек, погибли 4290 человек, 65900 человек излечились от болезни.
  • В Украине официально зарегистрирован один случай заболевания COVID-19.
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