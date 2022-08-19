«Киевстар» купил медицинский сервис Helsi — до войны он оценивался в $30-40 млн, а сейчас в $10 млн

Несколько дней назад промелькнул прессрелиз о партнерстве «Киевстар» и Helsi — как оказалось, крупнейший украинский оператор мобильной связи приобрел контрольную долю крупнейшего медицинского онлайн-сервиса, часто путают с официальным ресурсом Минздрава. Это четко оговорено в сообщении материнской компании Veon.

Стороны не разглашают финансовые детали соглашения, однако издание Forbes, исходя из публичных финансовых показателей компании и мультипликаторов для медицинской индустрии, оценивает текущую стоимость Helsi в $10 млн. Это интересно, ведь в довоенное время, с учетом покрытия, ниши и клиентской базы, сервис мог стоить $30-40 млн, комментирует руководитель Chernovetskyi Investment Group Владимир Кривко.

Как свидетельствуют данные YouControl, ЧАО «Киевстар» принадлежит 69,99% в ООО «Хелси Украина», а конечным бенефициарным владельцем компании является Самвел Акобян, владеющий долей в 26,9% через ООО «Украинская инвестиционная платформа». Он также владеет 100% ООО «Хелси ЮА», принадлежащим торговой марке сервиса.

«Киевстар» видит в Helsi ценный актив и огромный потенциал для дальнейшего развития собственного бизнеса. Оператор планирует в ближайшие три года увеличивать инвестиции в развитие электронных медицинских сервисов.

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В то же время, Helsi планирует расширить команду и увеличить количество рабочих мест вдвое, чтобы быстрее внедрять новые электронные услуги врачам и пациентам. Дополнительные инвестиции позволяют это сделать в текущих условиях, когда другие бизнесы вынуждены сокращаться и урезать бюджеты. Иными словами, Helsi планирует использовать эту возможность, которая сильнее вырваться вперед.

История Helsi началась 6 лет назад и сейчас является крупнейшей медицинской онлайн-системой в сфере здравоохранения Украины. Компания работает, прежде всего, с государственными больницами, которые приносят основной заработок сервиса, платя подписку от $10 за одного активного врача-пользователя. По состоянию на август 2022 сервисом пользуются 23 млн пациентов, 1300 клиник и 49 000 врачей по всей Украине. В то же время с начала года количество пользователей выросло на 11%. Среди ключевых возможностей сервиса – дистанционная запись на визит к врачу, телемедицинские онлайн-консультации, электронные рецепты и заказ лекарств.