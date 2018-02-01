«Киевстар» представил умную IoT-автосигнализацию «Автотрекинг» на основе двух датчиков (включая скрытый GPS-трекер) и мобильного приложения

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Компания “Киевстар” представила умную автосигнализацию «Автотрекинг», которая позволяет контролировать состояние и местонахождение машины с помощью приложения на смартфоне и двух датчиков.

Для работы данного IoT-сервиса необходимо подключить к электросети автомобиля устройство «Автоинформер», спрятать там же GPS-трекер «Автомаяк» (не требует подключения к питанию) и установить на смартфон бесплатное приложение. При этом первое устройство контролирует состояние автомобиля в реальном времени, а GPS-трекер отправляет информацию владельцу несколько раз в сутки. Пользователь может приобрести полный пакет услуг «Автотрекинга» за 3699 грн или приобрести только один из датчиков по цене 1999 грн каждый.

При этом в зависимости от комплекта оборудования стоимость пользования услугами составит:

«Автоинформер» сообщает водителю о включении зажигания, ударе автомобиля, начале движения, отсутствии сигнала. «Автомаяк» в зависимости от интенсивности использования, работает автономно до 4 лет, он не сканируется благодаря работе в режиме «пинга». В режиме «Тревога» запускается ускоренный геотрекинг автомобиля, работающий с периодичностью 6 раз в час, а в режиме «Погоня» сообщения с информацией о местонахождении автомобиля поступают в режиме, близком к реальному времени.

Отметим, что датчик «Автотрекинг» работает в зоне покрытия связи мобильного оператора “Киевстар” по Украине, а трекер «Автомаяк» работает также в роуминге. Сообщения поступают в приложение с помощью SMS или входящих звонков в зависимости от типа сообщения. Другие подробности использования услуги доступны по следующей ссылке.

«Нам важно, чтобы клиенты получали дополнительную ценность от пользования нашими услугами и продуктами. Поэтому мы первыми среди телеком-операторов вывели на рынок в Украине IoT-продукт для автомобилистов «Автотрекинг» – рассказал Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар.

В Киевстаре отметили, что запустить подобный продукт для автомобилистов их сподвигла печальная статистика угонов. Так, по данным Национальной полиции Украины, за 11 месяцев 2017 года в Украине зафиксирован 8231 случай угона автомобилей, но только треть авто вернулись к собственникам. В 2016 году было раскрыто 23% случаев угона.

Источник: Киевстар