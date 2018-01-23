Обновлено: Киевстар, Vodafone Украина и lifecell подали заявки на участие в 4G-тендере в диапазоне 2600 МГц, торги назначены на 31 января 2018 года

Украинские операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone Украина и lifecell подали заявки на участие в 4G-тендере в диапазоне частот 2600 МГц. Все три оператора хотят побороться за шесть лотов по 10 МГц каждый, а вот седьмой лот шириной 20 МГц заинтересовал только представителей Vodafone Украина и lifecell.

Согласно решению НКРСИ (протокол заседания), претендентами на участие в тендере по лоту №1 (20 МГц, частоты 2540-2545, 2565-2570/2660-2665, 2685-2690 МГц) были признаны компании Vodafone Украина и lifecell, по остальным шести лотам (по 10 МГц каждый) – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell.

Полный список доступных на 4G-тендере лотов выглядит следующим образом:

Лот № 1 (20 МГц): частоты 2540-2545, 2565-2570/2660-2665, 2685-2690 МГц

Лот № 2 (10 МГц): частоты 2535-2540/2655-2660 МГц

Лот № 3 (10 МГц): 2530-2535/2650-2655 МГц

Лот № 4 (10 МГц): 2525-2530/2645-2650 МГц

Лот № 5 (10 МГц): 2520-2525/2640-2645 МГц

Лот № 6 (10 МГц): 2510-2515/2630-2635 МГц

Лот № 7 (10 МГц): 2515-2520/2635-2640 МГц

В документе также отмечается, что 23 января 2018 года произойдет определение среди претендентов на участие в тендере его непосредственных участников по каждому из лотов, после чего будет назначена дата проведения торгов с голоса. Основанием для отказа в признании претендента участником тендера по соответствующему лоту является непоступление тендерной гарантии по этому лоту в НКРСИ.

По условиям тендера, один участник не может быть признан победителем тендера по лотам, которые совокупно предусматривают предоставление права на пользование полос радиочастот шириной более 60 МГц из доступных 80 МГц на тендере. При этом через пять лет в каждом регионе Украины должна стоять минимум одна базовая станция: для освоения первого региона оператору дается 6 месяцев с начала срока действия лицензии и плюс два месяца для каждого последующего региона.

Минимальная цена будет составлять 572 млн грн за первый более крупный лот и по 286 млн грн – за шесть остальных лотов. Таким образом, минимальные поступления в бюджет составят 2,2 млрд гривен. При подаче документов претенденты указывают цену, которую они готовы заплатить за лот. Она не может быть меньше, чем определил Кабмин. С цены этого участника начинаются торги с голоса. Дальше участники торгуются в той же очередности, что и подавали документы, шаг – не менее 5%.

Напомним, 21 декабря 2017 года стало известно, что аукцион по продаже лицензий на 4G в диапазоне 1800 МГц начнется 26 февраля 2018 года. Прием заявок от желающих принять участие в тендере НКРСИ будет проводить с 26 декабря 2017 до 26 января 2018 года, а лицензии выдадут в начале марта 2018 года.

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Во время второго заседания тендерной комиссиии, которое состоялось сегодня, 23 января 2018 года, были рассмотрены подтверждающие документы по поступлению в НКРСИ тендерной гарантии по соответствующим лотам от претендентов на участие в тендере. По результатам рассмотрения установлено, что все претенденты выполнили соответствующие условия. Таким образом, тендерная комиссия признала претендентов участниками тендера по каждому лоту с утверждением соответствующего реестра участников.

На этом же заседании было объявлено, что проведение тендера начнется 26 января 2018 года с оглашения ценовых предложений участников. Проведение торгов “с голоса”, на которых и определят победителей, состоится 31 января 2018 года, сообщает издание Liga.net.

Источник: НКРСИ