«Киевстар» запустил новый тариф для людей старшего возраста «Интернет для родителей», за 100 грн/мес предлагается 6 ГБ трафика, 60 мин звонков и 60 SMS





Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» представил новый тарифный план для абонентов почтенного возраста «Интернет для родителей». Он стал частью тарифов, которые Киевстар создал для абонентов от 60 лет, и в которые уже входят «Звонки для родителей».

Новый тариф создан для людей почтенного возраста, которые активно пользуются мобильным интернетом или хотят его освоить. Согласно данным исследования Киевстар, среди этих абонентов – более 50% уже пользователи смартфонов, и этот процент постоянно растет.

«После запуска тарифа только для звонков, мы получили много положительных отзывов от людей почтенного возраста. Сейчас тарифом «Звонки для родителей» уже пользуется более 100 000 клиентов. Но были и те, кто просил более доступный по цене тариф с мобильным и фиксированным интернетом. Поэтому мы решили развивать линейку тарифов для людей от 60 лет, в которых стоимость будет меньше, чем в большинстве других коммерческих предложениях», – прокомментировал запуск тарифа Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

В тариф «Интернет для родителей» включены 6 ГБ мобильного интернета и безлим на популярные социальные сети и мессенджеры, безлим для звонков в сети Киевстар и 60 минут на номера других операторов и за рубеж. Также без дополнительной платы абоненты смогут пользоваться фиксированным интернетом от Киевстар. Стоимость тарифа – 100 грн в месяц.

Для того, чтобы подключить тариф «Интернет для родителей» нужно: быть абонентом Киевстар в возрасте от 60 лет; пользоваться услугами оператора не менее 3 месяцев; лично посетить один из фирменных магазинов оператора с паспортом и идентификационным кодом, чтобы оформить договор. Все детали нового тарифа доступны по следующей ссылке.

Напомним, что для тех, кто хочет освоить основные функции смартфона, Киевстар запустил онлайн-школу мобильной грамотности «Смартфон для родителей». В курс входят 10 интерактивных видео, которые содержат пошаговую инструкцию от включения нового смартфона и настройки его под себя, к использованию мессенджеров и различных приложений. Онлайн-уроки призваны помочь старшему поколению разобраться в возможностях своего девайса.

Источник: Киевстар