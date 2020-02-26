Онлайн-курс «Смартфон для родителей» теперь доступен на образовательной платформе «Дія.Цифрова освіта»

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С сегодняшнего дня, 26 февраля 2020 года, первый курс по мобильной грамотности от Киевстар «Смартфон для родителей» доступен также на Национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности «Дія.Цифрова освіта». Это первый партнерский курс, появившийся на платформе Министерства цифровой трансформации.

Курс «Смартфон для родителей» содержит 10 интерактивных видео-уроков, которые помогут всем желающим узнать о возможностях смартфона и овладеть базовыми онлайн-сервисами – заказывать билеты онлайн, искать информацию в Интернете, записываться к врачу онлайн и многое другое.

«Это первый партнерский курс, который мы запускаем на Национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности. Благодарны самому большому оператору мобильной связи в Украине за помощь в реализации этого проекта. Благодаря курсу каждый желающий сможет бесплатно узнать, как устанавливать различные полезные приложения на смартфон, например, приложение Дія, как настраивать мобильный интернет, как общаться с родными в мессенджере, как делать видеозвонки и слушать музыку», — рассказала на презентации нового курса замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Напомним, что в сентябре 2019 года Киевстар запустил социальный образовательный проект «Смартфон для родителей», который призван помочь старшему поколению научиться пользоваться современными телефонами и использовать все их преимущества.

Во время презентации курса «Смартфон для родителей» состоялся диджитал-дейтинг с участием блогеров с людьми почтенного возраста. Вместе они исследовали возможности смартфонов и мобильного интернета. Отметим, что 15 января текущего года Министерство цифровой трансформации Минцифра и Киевстар подписали меморандум о сотрудничестве в трех направлениях – цифровая и мобильная грамотность населения, безопасность детей в Интернете и поддержка малого и среднего бизнеса.

Источник: Дія.Цифрова освіта