«Киевстар» запустил связь 4G в 182 сёлах Сумской области, где проживает более 46 тыс. человек

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Оператор сотовой связи «Киевстар» рассказал об очередном расширении покрытия сети 4G. Отмечается, что компания запустила связь нового поколения в 182 сёлах Сумской области.

Мобильная связь на сетях четвертого поколения стала доступна в сёлах Анастасовка, Боромся, Волошновка, Ворожба, Литвиновичи, Малая Павловка, Мезеновка, Пески, Красное, Юнаковка и др. Более 46 тыс. сельских жителей региона получили возможность пользоваться мобильным интернетом в 4G-сети «Киевстар». Для этого оператор оборудовал 27 базовых станций современными технологическими средствами радиосвязи стандарта LTE.

Отмечается, что мобильные операторы Украины смогли ускорить развитие технологии LTE в отдалённых населённых пунктах страны благодаря недавнему рефармингу (обмену) радиочастотами в диапазоне 900 МГц. Базовые станции этого диапазона обеспечивают наибольший радиус действия, что позволяет обеспечить связь за границами населённых пунктов.

«Киевстар» также продолжает увеличивать 4G покрытие и за счёт других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE около 6 тыс. населённых пунктов. За время развития в Украине технологии LTE «Киевстар» обеспечил возможность доступа к скоростному мобильному интернету для 84% населения. В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.