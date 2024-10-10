Kingdom Come Deliverance 2 получит Denuvo, — список в Steam

Kingdom Come: Deliverance 2 с нетерпением ждет множество игроков. Но радость от выхода игры может быть слегка омрачена.
Группа Denuvo Games в Steam добавила игру в свой перечень. По ее данным Kingdom Come: Deliverance 2 получит обременительную защиту от несанкционированного доступа Denuvo и не выйдет в магазине GOG.
На официальной странице игры в Steam не упоминается Denuvo, по крайней мере пока что. Однако Deep Silver использовала Denuvo в некоторых своих играх для ПК. В Dead Island 2 был Denuvo, но он отлично работал на ПК.
Если информация подлинная, немного странно, что о Denuvo не говорят официально, ведь игра уже доступна для предварительного заказа. Но и минимальных требований для ПК тоже пока нет. Разработчик Warhorse еще не опубликовал их, но Даниэль Вавра ранее утверждал, что для KCD2 понадобится NVIDIA RTX 4080 Super, чтобы получить 60 кадров в секунду в 4K и с ультравысокими настройками. Кстати, вопрос Ray Tracing тоже пока не раскрыт.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года. О самой игре уже много известно, в частности есть более 20 минут геймплейного видео.
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Источник: DSOG
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