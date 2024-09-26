Не хотели конкурировать с S.T.A.L.K.E.R. 2: Civilization 7, Kingdom Come Deliverance 2 и многие другие игры выйдут почти одновременно

Некоторые читатели ITC.ua планируют отпуск на время выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в октябре. Но есть еще февраль 2025 года, аномально насыщенный релизами, такими как Civilization 7.

Ирония в том, что многие издатели перенесли на этот месяц игры, опасаясь конкуренции. В результате возникла ситуация, когда многие релизы, аудитория которых почти наверняка будет пересекаться, выйдут именно в феврале. И не все геймеры найдут время и деньги на них, по крайней мере быстро.

Последний перенос, о котором стало известно — Assassin’s Creed Shadows. Вчера разработчики игры сообщили о ее выходе 14 февраля 2025 года. Ubisoft объясняет это решение «обеспечением высокого качества продукта перед его выпуском» и обещает предзаказчикам бесплатное DLC. Новая Assassin’s Creed получила множество нареканий со времени анонса, так что исправлять есть что.

Obsidian отложила релиз Avowed до 18 февраля. Предыдущее случайно объявленное время выхода, 12 октября, было очень близко к обновленной дате релиза S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики прямо заявили, что хотят предоставить игре «пространство для дыхания» — что ж, предоставили, так предоставили.

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Kingdom Come: Deliverance 2 тоже перенесли — на 11 февраля. О конкуренции никто не говорил, однако Warhorse понадобилось время для совершенствования игры. Изначально релиз планировали на конец 2024 года, но дату не говорили.

Предыдущую дату можно назвать максимально неудачной, потому что в тот же день выйдет другая мощная игра о древних временах — Civilization 7. Стратегию никто не переносил, день назвали еще в августе Gamescom 2024. Очевидно, разработчики Firaxis не боятся любой конкуренции.

Monster Hunter Wilds тоже не переносили, а дату объявили на PlayStation State of Play. Игра выйдет 28 февраля. Конец месяца в такой ситуации кажется наиболее удачным.

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Кроме отпуска, геймерам следует приготовить немало денег. Только одна Civilization 7 стоит в Steam от ₴2999. А вот Dragon Age: The Veilguard не боится S.T.A.L.K.E.R. 2 и выходит 31 октября. Что еще с ней может произойти?