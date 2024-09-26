Новости Игры 26.09.2024 в 13:45 comment views icon

Не хотели конкурировать с S.T.A.L.K.E.R. 2: Civilization 7, Kingdom Come Deliverance 2 и многие другие игры выйдут почти одновременно

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Андрій Русанов

Автор сайта

Не хотели конкурировать с S.T.A.L.K.E.R. 2: Civilization 7, Kingdom Come Deliverance 2 и многие другие игры выйдут почти одновременно

Некоторые читатели ITC.ua планируют отпуск на время выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в октябре. Но есть еще февраль 2025 года, аномально насыщенный релизами, такими как Civilization 7.

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Ирония в том, что многие издатели перенесли на этот месяц игры, опасаясь конкуренции. В результате возникла ситуация, когда многие релизы, аудитория которых почти наверняка будет пересекаться, выйдут именно в феврале. И не все геймеры найдут время и деньги на них, по крайней мере быстро.

Не хотіли конкурувати з S.T.A.L.K.E.R. 2: Civilization 7, Kingdom Come Deliverance 2 та багато інших ігор вийдуть майже одночасно

Последний перенос, о котором стало известно — Assassin’s Creed Shadows. Вчера разработчики игры сообщили о ее выходе 14 февраля 2025 года. Ubisoft объясняет это решение «обеспечением высокого качества продукта перед его выпуском» и обещает предзаказчикам бесплатное DLC. Новая Assassin’s Creed получила множество нареканий со времени анонса, так что исправлять есть что.

Не хотіли конкурувати з S.T.A.L.K.E.R. 2: Civilization 7, Kingdom Come Deliverance 2 та багато інших ігор вийдуть майже одночасно

Obsidian отложила релиз Avowed до 18 февраля. Предыдущее случайно объявленное время выхода, 12 октября, было очень близко к обновленной дате релиза S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики прямо заявили, что хотят предоставить игре «пространство для дыхания» — что ж, предоставили, так предоставили.

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Не хотіли конкурувати з S.T.A.L.K.E.R. 2: Civilization 7, Kingdom Come Deliverance 2 та багато інших ігор вийдуть майже одночасно

Kingdom Come: Deliverance 2 тоже перенесли — на 11 февраля. О конкуренции никто не говорил, однако Warhorse понадобилось время для совершенствования игры. Изначально релиз планировали на конец 2024 года, но дату не говорили.

Не хотіли конкурувати з S.T.A.L.K.E.R. 2: Civilization 7, Kingdom Come Deliverance 2 та багато інших ігор вийдуть майже одночасно

Предыдущую дату можно назвать максимально неудачной, потому что в тот же день выйдет другая мощная игра о древних временах — Civilization 7. Стратегию никто не переносил, день назвали еще в августе Gamescom 2024. Очевидно, разработчики Firaxis не боятся любой конкуренции.

Не хотіли конкурувати з S.T.A.L.K.E.R. 2: Civilization 7, Kingdom Come Deliverance 2 та багато інших ігор вийдуть майже одночасно

Monster Hunter Wilds тоже не переносили, а дату объявили на PlayStation State of Play. Игра выйдет 28 февраля. Конец месяца в такой ситуации кажется наиболее удачным.

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Кроме отпуска, геймерам следует приготовить немало денег. Только одна Civilization 7 стоит в Steam от ₴2999. А вот Dragon Age: The Veilguard не боится S.T.A.L.K.E.R. 2 и выходит 31 октября. Что еще с ней может произойти?

Коллекционное издание Monster Hunter Wilds за $1200 продают вместе с велосипедом

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