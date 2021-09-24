Kioxia показала прототип SSD с интерфейсом PCI Express 5.0 и скоростью чтения до 14 Гбайт/с





Kioxia (бывшая Toshiba Memory) в рамках China Flash Market Summit продемонстрировала рабочий прототип накопителя с интерфейсом PCI Express 5.0 и поделилась результатами собственных тестов производительности.

Стандарт PCIe 5.0 был окончательно утвержден еще в мае 2019 года (PCI-SIG уже завершает разработку следующей версии стандарта PCIe 6.0). Он предусматривает скорость передачи данных на уровне 32 ГТ/с (гигатранзакций в секунду) — в два раза больше по сравнению с PCIe 4.0, который используется в современных высокопроизводительных SSD.

Kioxia (второй по величине производитель микросхем флеш-памяти в мире) планирует выпустить свои первые твердотельные накопители PCIe 5.0 уже в четвертом квартале 2021 года — как раз вовремя к выходу новых серверных платформ от Intel и AMD (Intel Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa). Они выйдут на рынок в рамках серии CD7, будут выполнены в 2,5-дюймовом формате EDSFF E3S и задействовать четыре линии интерфейса PCI Express 5.0 (впоследствии их переведут на стандартизированную платформу NVMe). Сперва в продаже появятся модели с 8-канальным и 16-канальным контроллером для центров обработки данных, а потребительские SSD выйдут позже в 2022 году.

Прототип накопителя Kioxia PCIe 5.0 обеспечивал скорость последовательного чтения и записи 14 Гбайт/с и 7 Гбайт/с соответственно — это на 103% и 67% больше по сравнению с прошлым поколением SSD Kioxia PCIe 4.0. Также производитель заявляет почти двухкратный прирост быстродействия в операциях случайного чтения и записи и снижение задержек (до 77% при чтении и до 50% при записи) в сравнении с актуальными продуктами PCIe 4.0 x4.

«Сегодня закон Мура больше не действует для CPU и DRAM, но он по-прежнему действует с точки зрения тактовой частоты PCIe. 2015 — это третье поколение PCIe, 2019 — четвертое поколение, а 2022 — пятое поколение». Kioxia

Первые потребительские SSD PCIe 5.0 ожидаются в 2022 году. И хотя процессоры Core 12-го поколения (Alder Lake-S) для массовой платформы LGA1700, который дебютируют в конце этого года, получат четыре линии интерфейса PCI Express 5.0, похоже, отсрочка связана с Phison, готовящейся к запуску массового производства собственных контроллеров SSD Gen 5.0. Контроллеры Phison наряду с конкурирующими решениями Samsung лягут в основу премиальных твердотельных накопителей Gen 5.0. Ранее Marvell анонсировала собственный SSD-контроллер Bravera SC5 на базе PCIe Gen 5.0 (стандарт NVMe 1.4b), который выйдет на рынок в 2022 году наряду с решением Silicon Motion.