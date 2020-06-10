Финальные спецификации PCI Express 6.0 будут опубликованы в 2021 году





Отраслевая организация PCI-SIG, занимающаяся развитием и продвижением шины PCI Express (PCIe), подтвердила, что разработка следующей версии стандарта PCIe 6.0 идет по графику и финальные спецификации будут опубликованы в 2021 году.

Следующая версия шины PCI Express 6.0 предназначена в первую очередь для приложений с высокими требованиями к пропускной способности вроде крупномасштабных вычислений с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. На одном из слайдов свежей презентации PCI-E 6.0 упоминается совместимость недавно представленным сетевым протоколом 800G Ethernet (скорость передачи 800 Гбит/с). Само собой, PCIe 6.0 также сохранит совместимость с предыдущими стандартами PCIe — вплоть до PCIe 1.

Напомним, год назад PCI-SIG сообщила о готовности финальных спецификаций стандарта PCIe 5.0 и сразу перешла к разработке следующей версии PCIe 6.0. В феврале стандарт PCI Express 6.0 достиг версии 0.5, а до конца этого года будет готова спецификация Revision 0.7. После этого больше никаких функциональных изменений вносить не будут. На этапе выпуска версии 0.9 происходит закрытие вопросов интеллектуальной собственности и прочих мелких нюансов, а версия 1.0 — финальная версия стандарта, готовая к внедрению в коммерческих устройствах. Она будет готова, повторимся, в 2021 году.

Среди ключевых нововведений PCI-E 6.0 выделяют следующее:

Традиционное удвоение пропускной способности по сравнению с предыдущей версией стандарта — до 64 и 256 ГТ/с (гигатранзакций в секунду); последнее значение соответствует максимальной пропускной способности для 16 линий суммарно.

Поддержка амплитудно-импульсной модуляции с четырьмя уровнями (PAM-4), которая широко применяется в сетевых технологиях.

Механизм исправления ошибок с малой задержкой (FEC) и улучшения для повышения эффективности полосы пропускания.

Надо ли говорить, что в первые устройства с поддержкой PCI-E 6.0 выйдут очень не скоро. Потребуется еще как минимум несколько лет на широкое распространение PCIe 4.0 — пока только AMD выпустила CPU и GPU с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. В следующем году Intel должна выпустить массовые настольные процессоры Rocket Lake-S, которые заменят нынешние Comet Lake-S и, в числе прочего, принесут поддержку PCIe 4.0. В то же время флагманский чипсет Intel Z490 уже (номинально) поддерживает PCIe 4.0. Первыми продуктами Intel с фактической поддержкой PCIe 4.0 станут 10-нм серверные процессоры Ice Lake-SP. Наконец, в прошлом месяце NVIDIA представила A100 Tensor Core с интерфейсом PCIe 4.0 и новые видеокарты RTX на архитектуре Ampere тоже будут использовать шину PCIe 4.0.

Что касается перспектив внедрения PCI Express 5.0, то в следующем году должна дебютировать серверная платформа Intel Eagle Stream с процессорами Sapphire Rapids-S, которая предложит поддержку PCIe 5.0 и оперативной памяти DDR5 в 8-канальном режиме.

Источник: Videocardz