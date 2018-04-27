Китайский рынок смартфонов, согласно данным Canalys, упал до уровня 2013 года

Не секрет, что китайский рынок смартфонов, являющийся крупнейшим в мире, сейчас переживает период сокращения. Причем ситуация весьма и весьма удручающая.

Данные из последнего отчета Canalys указывают, что в минувшем квартале китайский рынок смартфонов обрушился на 21% в годовом выражении. Это крупнейшее падение по объемам за последние пять лет.

Как следует из отчета, всего за квартал на рынок было отгружено 91 млн смартфонов, что соответствует показателю четвертого квартала 2013 года. Восемь из десяти крупнейших поставщиков смартфонов зафиксировали снижение продаж, причем если у Oppo и Vivo (обе принадлежат BBK) сокращение составило 10%, то у Gionee, Meizu и Samsung продажи упали вдвое.

Лидером рынка является компания Huawei, которой удалось даже нарастить поставки, хоть и незначительно – всего на 2%. Huawei (вместе с Honor) поставила 21 млн аппаратов, что соответствует 24% всех поставок. За ней следуют Oppo и Vivo с долями 19% и 17% соответственно. Четвертое место принадлежит компании Xiaomi, которая на фоне общего сокращения рынка смогла нарастить продажи на впечатляющие 37%, до 12 млн смартфонов (13% рынка). Впрочем, с учетом недавнего заявления касательно установления чистой маржи на уровне не выше 5%, успехи этой компании не должны удивлять. На остальных суммарно приходится 27% поставок, тогда как год назад их доля составляла 42%. Иными словами, в условиях перенасыщения и жесткой конкуренции более крупные и сильные игроки вытесняют мелких и слабых производителей.

Аналитики Canalys рассчитывают, что по итогам этого квартала китайский рынок смартфонов покажет незначительное оживление, но о возвращении к стабильному росту пока речи не идет. Когда мировые поставки смартфонов впервые снизились осенью прошлого года, стало очевидно, что производителей ожидают трудные времена. Уже сейчас многие компании существенно увеличили расходы на НИОКР и одновременно сократили затраты на маркетинг, чтобы стимулировать продажи за счет существенных новшеств в будущих моделях. Но понятно, что быстро с последствиями перенасыщения рынка не разобраться и далеко не все смогут пережить этот естественный с точки зрения законов экономики период спада.

Одновременно с Canalys свой отчет по итогам минувшего квартала на китайском рынке смартфонов опубликовали Counterpoint. Они тоже заявили о рекордном сокращении рынка, хотя оценили падение поставок в более скромные 8%.

Источник: Canalys и Counterpoint