Китайцы из NIO показали, как работает их станция по автоматической замене батарей на примере электрокроссовера NIO ES8 [видео]

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Китайский производитель электромобилей NIO объявил, что расширил свою сеть по быстрой замене батарей до 18 станций и показал видео, в котором демонстрируется данная операция на примере электрокроссовера NIO ES8. К 2020 году компания собирается построить порядка 1100 станций NIO Power на территории Китая.

Судя по ролику, весь процесс занимает порядка 4 минут. Станция представляет собой неприметный «умный контейнер», который самостоятельно с помощью манипуляторов снимает батарею из электромобиля и устанавливает на ее место полностью заряженный экземпляр. Водителю необходимо только загнать электромобиль в контейнер и немного подождать.

Отметим, что все 18 станций равномерно расположены на скоростном шоссе Пекин–Гонконг-Макао (G4 Beijing–Hong Kong–Macau Expressway), протяженность которого составляет 2272 км (1412 миль).

Таким образом среднее расстояние между станциями составляет порядка 125 км, чего более чем достаточно, с учетом того, что электрокроссовер NIO ES8 комплектуется батареей от CATL емкостью 70 кВтч с жидкостным охлаждением, которая обеспечивает запас хода 355 км (220 миль) по циклу NEDC или же 500 км (310 миль) при условии равномерного движения на скорости 60 км/ч.

Напомним, что продажи семиместного электрокроссовера NIO ES8 в Китае уже стартовали по цене от $68 тыс. При этом покупателям также предлагается купить электромобиль без аккумуляторной батареи со скидкой в $15 тыс., оплачивая аренду батареи в размере $200 ежемесячно.

Этот полноприводный электромобиль оснащается парой электродвигателей на передней и задней осях с суммарной мощностью 635 л.с. (480 кВт) и моментом 840 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 4,4 секунды, максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Источник: InsideEV’s