В Китае стартовали продажи семиместного электрокроссовера NIO ES8 с поддержкой быстрой замены и аренды батарей по цене от $53 тыс.

Производитель суперкара EP9 и участник чемпионата Formula E, китайская компания NIO наконец объявила о старте продаж электрического семиместного кроссовера ES8, который позиционируется как более доступная, но не менее функциональная альтернатива модели Tesla Model X, а также объявила его розничную стоимость.

Итак, стоимость электрокроссовера NIO ES8 в Китае стартует с отметки $68 тыс., что практически вдвое дешевле вышеупомянутой Tesla Model X, которая обходится китайцам в $125 тыс. При желании можно будет приобрести лимитированную версию электромобиля Founder’s Editions за $83 тыс. (всего будет выпущено 10 тыс. экземпляров), которая предложит более богатое оснащение и премиальную отделку салона.

При этом существует еще одна модель покупки, при которой владелец получает электромобиль без аккумуляторной батареи со скидкой в $15 тыс., то есть за $53 тыс. и $68 тыс. соответственно (базовая версия и Founder’s Editions). В этом случае ему предложат оплачивать аренду батареи в размере порядка $200 ежемесячно.

Одной из самых интересных особенностей экосистемы автопроизводителя выступают фирменные зарядные станции NIO Power. На этих станциях можно будет не просто полностью зарядить батарею с помощью обычной или скоростной зарядки, но и просто заменить ее на заряженный блок всего за 3 минуты на пункте Power Swap Stations.

В случае, если полный разряд батареи застал владельца NIO ES8 в дороге, он сможет вызвать мобильную зарядку на основе минивэна Power Mobile vehicles, который сможет добавить 100 км запаса хода всего за 10 минут подзарядки. К 2020 году производитель собирается построить порядка 1100 станций NIO Power на территории Китая и выпустить на дороги страны порядка 1200 таких минивэнов.

О технических характеристиках кроссовера NIO ES8 с алюминиевым корпусом мы уже рассказывали. Этот полноприводный электромобиль оснащается парой электродвигателей на передней и задней осях с суммарной мощностью 635 л.с. (480 кВт) и моментом 840 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 4,4 секунды, максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Модель комплектуется батареей емкостью 70 кВтч с жидкостным охлаждением от китайского производителя CATL, которая обеспечивает запас хода порядка 355 км (220 миль) по циклу NEDC или же 500 км (310 миль) при условии равномерного движения на скорости 60 км/ч.

Электромобиль также отличается системой помощи водителю NIO Pilot, которая контролирует движение на шоссе и в пробках, поддерживая автоматическое аварийное торможение, а также умной системой контроля NIO NOMI на основе искусственного интеллекта. Собирать NIO ES8 будут на производственных мощностях крупного китайского автопроизводителя JAC (Jianghuai Automotive Corporation), так как у NIO пока нет собственной фабрики.

Источник: NIO