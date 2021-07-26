Київ закупить сучасні електробуси в рамках Кіотського протоколу, перші екземпляри вийдуть на маршрути вже в найближчі два роки





Перші електробуси на маршрутах громадського транспорту з’являться у столиці в найближчі два роки. Планується, що цей сучасний транспорт замінить рухомий склад із дизельними двигунами на двох автобусних маршрутах: № 55 «Дарницька площа – станція метро «Палац спорту» та № 62 «Ботанічний сад – Контрактова площа». Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

«Найближчим часом буде зроблено важливий крок у реалізації Києвом проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій і оголошена міжнародна процедура закупівлі перших електробусів для КП «Київпастранс». Очікується, що залежно від перебігу відкритих торгів, місто придбає 17-20 електробусів та необхідні для їх роботи зарядні станції. Це будуть сучасні машини, які відповідатимуть усім вимогам інклюзивності», – зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації.

Олександр Густєлєв додав, що поступова заміна автобусів із дизельними двигунами на сучасні екологічні електробуси – важливий крок для столиці, який сприятиме покращенню екологічної ситуації в місті. Так, очікувані обсяги скорочення викидів парникових газів становитимуть 537 тонн СО2 на рік. І нагадав, що столиця протягом останніх двох років вже тестувала два електробуси.

«Важливо, що закупівля електроавтобусів здійснюватиметься в рамках Кіотського протоколу, тобто це безповоротна допомога», – наголосив заступник голови КМДА.

Олександр Густєлєв підкреслив, що столиця постійно оновлює рухомий склад громадського транспорту, адже це є одним із пріоритетів міської влади. Лише за останні роки місто закупило 513 одиниць нового рухомого складу, зокрема, тільки у 2020 році це – 200 автобусів, 23 тролейбуси та 3 трамваї. Головний критерій при закупівлі – «ціна – якість – комфорт».

Зазначимо, що ціє зими у Києві проводили випробування білоруського електробусу МАЗ-303Е з батареєю на 285 кВтг та запасом ходу 300 км. Але після цього Україна запровадила спецмито у розмірі 35% на автобуси і вантажівки з Білорусі, так що доля цього проекту залишається під питанням.

Джерело: КМДА