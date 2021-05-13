«Київпастранс» та «Київський метрополітен» звернулися до столичної влади із закликом виділити з бюджету 4 млрд грн або підвищити тарифи на проїзд в громадському транспорті до 21-25 грн





Колективи «Київського метрополітену» та «Київпастрансу» звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної фінансової підтримки підприємств. За їх словами ситуація потребує негайного розгляду задля безперебійного перевезення пасажирів та виплати заробітної плати колективам.

Зокрема, «Київський метрополітен» зазначив, що за 2019 рік було перевезено 495 млн 339 тис пасажирів, за 2020 — 279 млн 484 тис, а за чотири місяці поточного року — всього 85 млн 163 тис пасажирів. Минулий рік підприємство закінчило зі збитком 1 млрд 175 млн грн, а цього року за прогнозами фінансистів очікується збиток у розмірі не менше 3 млрд 421 млн грн. У цій ситуації комунальне підприємство вимагає фінансової підтримки у розмірі 1 млрд 514 млн грн, або підвищення тарифів на проїзд.

Згідно з розрахунками на 2021 рік економічно обгрунтований тариф на проїзд складає 21,05 грн при собівартості перевезення 20,04 грн. У даний час столичне метро отримує дохід з одного пасажира у розмірі 6,38 грн, при цьому перевезення загальнодержавних пільгових категорій не компенсується. В «Київському метрополітені» також нагадали, що останнє тарифи у комунальному транспорті змінювалися ще у 2018 році.

У той же час «Київпастранс» зазначив, що на фоні збільшення вартості тарифів на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та інше, собівартість перевезення одного пасажира наземним транспортом складає 20,50 грн, а міською електричкою — 71,72 грн. Таким чином обгрунтований тариф на проїзд у наземному транспорті Києва (автобуси, тролейбуси, трамваї) складає 25,18 грн, а міською електричкою — 78,90 грн.

Таким чином, для «Київпастранс» потреба в коштах міського бюджету на 2021 рік складає 2 млрд 477 млн грн.

Далі ми надаємо текст відкритого листа колективів «Київського метрополітену» та «Київпастрансу» до Київської міської ради та її голови Володимира Кличка:

Джерело: Київпастранс, Київський метрополітен